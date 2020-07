Fotbalisty Vlašimi čeká domácí derniéra. Ve 28. kole FORTUNA:LIGY nastoupí (v sobotu od 17 hodin) proti Jihlavě. Svěřenci trenéra Daniela Šmejkala mohou jít do zápasu zcela uvolněni, protože po minulém vítězství v Praze na Žižkově, které bylo už šesté v jarní části, mají v kapse definitivní jistotu záchrany.

Z podzimního zápasu 15. kola FNL mezi FC Vysočina Jihlava a FC Sellier & Bellot Vlašim. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Navzdory tomu ale Vlašimští rozhodně nehodlají usnout na vavřínech. Naopak by rádi vylepšili nelichotivou bilanci, kterou proti Jihlavě mají. Z devíti vzájemných utkání uhráli s týmem z Vysočiny pouze jednu remízu. A kdy jindy, když ne teď! Středočeši jsou co do jarní formy jedním z nejlepších celků v soutěži. „Jarní výsledky i to, že stanovený cíl jsme splnili s předstihem, nás těší. Chceme ale sezonu dobře dohrát, zároveň už se pomalu chystáme na tu další,“ říká kouč Daniel Šmejkal.