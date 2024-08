Poprvé v sezoně narazili a hned na favorita ohledně postupu do nejvyšší soutěže. Fotbalisté Vlašimi v šestém kole poprvé prohráli, když doma padli se Zlínem. Hosté zvítězili 3:1, avšak domácí se jim minimálně do poločasu vyrovnali. Po změně stran už pak marně dobývali defenzivní blok soupeře. Na hřišti u toho byli i 25letý záložník Dominik Soukeník, který ještě na jaře hrál ve třetí lize a teď se postavil proti takřka prvoligovému mančaftu.

V šestém zápase přišla první porážka. V čem byl Zlín nad vaše síly?

Herně to nebylo vůbec špatné. Měli jsme více ze hry. Zlín je ale zkušené mužstvo. Udělali jsme tři, čtyři hloupé chyby a takový tým je potrestá. Bohužel jsme naše šance nedokázali proměnit.

V prvním poločase jste se mu ale vyrovnali. Do jaké míry byly znát zkušenosti soupeře s nejvyšší soutěží?

Do defenzivy pracuje dobře. Není náhoda, že proti nám poprvé inkasoval. Má hru založenou spíš na defenzivě než na útoku. Hraje na brejky. Je to účelné a zatím nenašel pořemožitele.

Zlín v prvním poločase zapakoval autobus a čekal s čím přijdete. Narazili jste do zdi?

Byla to jeho taktika. Hráli jsme po vápno, ale ve finální fázi nám chyběla kvalita, kterou jsme proti jiným soupeřům využili. V obraně měl ale zkušené stopery, kteří byli silní v osobních soubojích, tak to bylo obrovsky těžké.

Po chybě soupeře jste vyrovnali, avšak stejné zaváhání přišlo i na vaší straně. Tušili jste, že Zlín vás už podruhé do zápasu nepustí?

Proti takovému soupeři nemůžeme udělat takovou chybu. Zvlášť, když srovnáme po té jejich. Tito soupeři ale mockrát nezaváhají. I tak jsme věřili, že můžeme přidat druhý gól. Bojovali jsme do konce. Nějaké náznaky jsme si vytvořili. Zlín dobře bránil a těch šancí moc nebylo.

Ke konci ale hru hodně kouskoval. Dalo se s tím něco dělat?

Má v týmu zkušené hráče, kteří všichni hráli ligu. Kádr zůstal pohromadě. My máme mladší tým a podobné zápasy nás můžou jen posouvat. Až budeme hrát na jaře u nich, tak náš výkon bude vypadat trošku jinak.

Připsali jste první porážku. Mrzí hodně?

Každá porážka mrzí, nicméně na tom výkonu se dá stavět a jedeme dál. Doufám, že postoupíme teď v poháru a příští týden napravíme zaváhání se Žižkovem.