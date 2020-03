První jarní utkání výsledkově fotbalistům Vlašimi nevyšlo. Tým Daniela Šmejkala přivítal na domácím stadionu Pardubice a celý zápas rozhodla situace z desáté minuty, kdy se prosadil hostující Žifčák. Domácí i přes zlepšený výkon a řadu šancí nedokázali vstřelit branku a první utkání bohužel prohráli nejtěsnějším možným rozdílem.

První jarní utkání zahájili domácí svou šancí díky Oskaru Fortrovi. Domácí forvard však střelu zpoza vápna nedokázal umístit mimo dosah Boháče. To hosté v desáté minutě udeřili. Domácí obrana nezachytila průnikovu přihrávku na Pavla Žifčáka, který dokázal nejprve překonat vyběhnuvšího brankáře a následně i dobíhajícího brankáře – 0:1. V dalším průběhu zápasu se přeci jen lépe dařilo hráčům Pardubic, kteří svými kombinacemi a pozornou hrou směrem dozadu dokazovali, že první místo neokupují jen náhodou. Vlašim se do šance dostala po třiceti minutách hry a mohlo to být hned gólové. Hlavička kapitána Ladislava Jandy sice překonala Boháče, ale zamířila těsně nad branku!

I hosté o sobě dali vědět ale Čelůstkovu ránu dokázal Řehák pohotově zneškodnit. Do konce prvního poločasu hosté hlídali svůj náskok a drželi Vlašim na distanc od své branky. Do kabin tedy odcházeli spokojeněji hráči z města perníku a domácí trenér jistě měl svým svěřencům co říci.

Druhý poločas domácí odstartovali výborně. Do šance se nejprve dostal Oskar Fotr, ale jeho rána mířila nad branku. Netrvalo dlouho a vyrovnání měl na kopačce Januška, ale svou pumelici poslal pár centimetrů nad branku. Šance z úvodu domácím pomohli a ti byli aktivnější. Práce měl však i Řehák, který musel nadvakrát krotit střelu Hlavatého. Svěřenci trenéra Šmejkala si vybojovali i několik rohových kopů, ale centry úspěšné nebyly. V 67. minutě rozehrával stoper Broukal, ale velkou nepřesností míč namazal do samostatného úniku Šplíchalovi, kterého vychytal Řehák a podržel tím svůj tým.

Vlašimi ubýval čas, ale šance přicházely. Patnáct minut před koncem napřáhl zpoza vápna Jiří Januška, ale Boháč konečky prstů jeho zakončení vytáhl nad břevno. Své štěstí zkoušel hlavou Jakubov, ale zamířil mimo. Kapitán Ladislav Janda to následně zkusil z úhlu, ale Boháče se překonat nepovedlo. Vyrovnání tak ve Vlašimi nepřišlo a hosté dokázali svůj hubený náskok pohlídat až do závěrečného hvizdu.

Vlašim – Pardubice 0:1 (0:1)

Branka: 10 Žifčák. Rozhodčí: Ginzel. ŽK: 1:1. Diváci: 650.

Vlašim: Řehák – P. Breda, Broukal, J. Štochl, Mil. Kadlec (82. Vedral) – Janda, Januška, Průcha, Záviška (62. Vrána) – V. Svoboda, Fotr (70. A. Jakubov).

Pardubice: Boháč – Prosek, T. Čelůstka, Toml, F. Čihák – Šejvl, Tischler, Paixao da Silva (66. Pfeifer), Hlavatý – Zifčák (90+2. Surzyn), P. Černý (63. Šplíchal).

JIŘÍ PAÝR