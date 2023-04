Druhá nejvyšší soutěž pokračuje 21. kolem i přes velikonoční svátky. Na Bílou sobotu zamíří fotbalisté Vlašimi na půdu Prostějova, kde budou chtít potvrdit skvělou formu ze druhé třetiny základní části. Další tříbodový zisk by je už definitivně uklidnil a odrazil od pásma sestupu.

Fotbalisté Vlašimi | Foto: Ondřej Jícha

Tři týmy okolo nich už porazili, teď je na řadě další. Po rezervě Sparty, Opavě a Třinci přijde i tentokrát na řadu protivník, který je namočen do bojů o udržení. Jedenáctý Prostějov má na kontě 23 bodů, jen o dva víc než aktuálně předposlední Třinec. „Jsme rádi, že se zbavujeme soupeřů okolo nás, kteří mají stejný počet bodů. Nekoukáme moc na soupeře, ale na naší hru. Teď pojedeme určitě pro výhru,“ hlásí sebevědomě slovenský záložník Tomáš Rigo.

Forma jednoznačně hovoří pro Vlašim. Z posledních deseti utkání odešla poražena jen v prvním jarním kole na půdě Líšně. Jejich soupeř naopak na jaře tápe a z dvanácti možných vybojoval pouhé dva. Mírným favoritem tak budou na Bílou sobotu Středočeši, kteří by rádi navázali na předchozí výkony a o velikonoční svátky se definitivě připojili k horní polovině tabulky a zapojit se pomalu do bojů o baráž, což by se na podzim zdálo jako utopie.

„Uvidíme, probereme na videu a snad zápas dopadne jako proti Třinci,“ usmíval se Tomáš Smejkal. Pokud se tak stane, tak se fanoušci Vlašimi mohou těšit o svátečním víkendu na gólové hody. Zápas začíná v 16:30.

