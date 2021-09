Sedmnáct vstřelených gólů v osmi kolech je vskutku parádní vizitka. Fotbalisté Vlašimi se díky tomu pyšní nejlepším útokem druhé nejvyšší soutěže. Kazí ji ovšem fakt, že naposled doma proti Prostějovu vyšli naprázdno a hosté díky trefě Koudelky v závěru brali tři body. Kapitán Petr Breda krizi odmítá, nicméně připouští, že se jeho tým v posledních zápasech jeho tým na vstřelení branky nadře.

Kapitán Vlašimi Petr Breda (v modrém). | Foto: Deník/Robert Schedling

Kde byly největší důvody porážky s Prostějovem?

Byl to zápas o jednom gólu a my jsme ho bohužel nedali, i když jsme na to šance ve druhé půli měli. Prostějov se trefil a my jsme nedokázali vyrovnat.