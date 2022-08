Takový start do sezony si nepředstavovali ani největší pesimisté. Vlašim, která loni hrála atraktivní fotbal a měla na dosah postup do nejvyšší soutěže, má po třech odehraných zápasech na kontě nulu. V součtu s letní přípravou je její bilance jedna výhra a sedm porážek. Po duelu s Líšní tak celý tým dlouho seděl v kabině a snažil se celou situaci nějak vyřešit, vyříkat, povzbudit se. Po více jak půl hodině vylezl ven i skleslý Daniel Langhamer. Jeho první trefa v profesionálním fotbale měla hodně hořkou příchuť.

Proti Líšni jste se trefil poprvé v dospělém fotbale. Jak budete na první gól vzpomínat?

Byl to takový náhodný gól. Běžel jsem tam na náhodu, brankář se mi snažil udělat kličku. Jsem rád, že jsem tam nakonec běžel a šel jsem proti tomu naproti.

Co se člověku honí hlavou, když i přes vstřelený gól nakonec prohrál?

Samozřejmě bych ho vyměnil za tři body, abychom se trošku uklidnili. Nic jiného si nepřeji. Cokoliv bych vyměnil za to, aby tým vyhrával.

Podruhé za sebou jste ztratili dobře rozehraný zápas během deseti. Čím to, že vám takhle opět uteklo vítězství?

Říkali jsme si o minulém zápase, že byla strašná chyba ho takhle ztratit a nepoučili jsme se. Nezbývá nám nic jiného, než tak učinit do dalších utkání a zbavit se takových chyb.

Jak v Karviné, tak s Líšní byly chyby vzadu. Pramení z černé série, kterou máte?

Myslím si, že určitě. Kdybychom tomu šli naproti celý zápas, tak se do takových šancí ani nedostanou a my neuděláme takové chyby.

Černá série pokračuje. Vlašim i přes vedení ztratila duel s Líšní

Po třech kolech máte nulu a skóre 3:7. Tohle jste si asi nepředstavovali ani v těch nejčernějších představách, že?

Vůbec. V našich představách bylo hrát někde výš. Musíme se z toho vyhrabat společně jako tým. Snad budou lepší časy.

Vlašim na jaře na sebe hodně upozornila. Chtějí se na vás teď všichni vytáhnout?

Úplně si to nemyslím. Ve druhé lize se týmy snaží ve všech zápasech vymáčknout ze sebe všechno. Loni tomu možná tak bylo, letos ne.

Dlouho jste seděli v kabině. Vyříkávali jste si to mezi sebou ve zlém, nebo jste se snažili povzbudit?

Snažili jsme spíš povzbudit, že se z toho musíme oklepat celkově jako tým. Vyhrabat se ze spodku, kde jsme a vůbec nechceme být.

Po úspěšných sezonách bývá obhajovat vybojované pozice těžší. Je to i váš případ?

Spíš ne. Je to dáno mentalitou týmu. Prostě musíme přepnout, sehrát se a myslím si, že to půjde.

Bude k tomu nadcházející pohárový duel uprostřed týdne s Libiší ideální příležitost?

Určitě musíme na sto procent vyhrát a pak o víkendu se snažit uspět taky za tři body. Doufám, že půjdeme co nejvíc nahoru. Nikdo nechce prohrávat a hrát spodek tabulky.

Může hrát roli velká obměna kádru, že se pořád ještě sehráváte?

Může to tím být, ale už jsme spolu docela dlouho dobu. Už bychom měli být sehraní a na tohle se moc nevymlouvat.

Od začátku letní přípravy máte bilanci jedné výhry a sedmi porážek. Co musíte udělat, abyste se z aktuální situace vyhrabali?

V první řadě musíme být víc nebezpeční dopředu. Hrát kompaktně jako tým a mít taky trošku štěstí, aby nám pomohlo. Soupeři se pomalu ze tří šancí trefí takhle dobře.