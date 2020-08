„Nemá cenu se ohlížet za sebe, ale musíme koukat dopředu a osobně bych chtěl navázat na celkem vydařené jaro, kdy jsme nakonec odkázali vybojovat konečné osmé místo,“ říká před startem soutěže vlašimský trenér Daniel Šmejkal.

Zatímco cílem Středočechů je pohybovat se v klidných vodách tabulky, Východočeši mají pravděpodobně trochu jiné plány. Rádi by se určitě pohybovali v popředí tabulky a zabojovali o postup do FORTUNA:LIGY, kde se naposledy představili v sezoně 2016/2017. I proto během léta značně posílili. Největší posilou by měl být zřejmě útočník Pavel Dvořák, který se vrátil do klubu vrátil po pěti letech.

Vlašimský kádr ale rovněž disponuje řadou nových tváří. Na přestup přišli Ondřej Ruml ze Sokolova, Nedžad Zinhasovič z rezervy pražské Slavie a Petr Breda z Baníku Ostrava. O dalších případných posilách se zatím vedou jednání.

Zápas Pod Lízatky pak budou jistě speciálně prožívat dva hráči. Na straně Vlašimi Filip Firbacher, který přišel pod Blaník na hostování právě z Hradce Králové (v utkání bude moci nastoupit). V dresu domácích zase Jan Záviška, který na ještě na jaře hostoval na druhé straně barikády z Bohemians Praha 1905.

To vše slibuje velmi zajímavou podívanou. Navíc vlašimští fotbalisté mají svému soupeři co vracet. Dosud poslední vzájemná střetnutí, které se odehrálo 25. června, totiž v Hradci Králové prohráli nejtěsnějším možným rozdílem, když jedinou branku vstřelil Adam Vlkanova.

Výkop zápasu je v neděli v 17 hodin.