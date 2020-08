Středočeši zlomili odpor soupeře až po přestávce, kdy se odehrálo všechno podstatné. „První poločas zápasu se mi moc nelíbil. Hráčům chyběla větší dravost,“ konstatoval trenér Daniel Šmejkal.

Vlašimi po změně stran pomohla především rotace sestavy. „Noví hráči to dokázali napravit a hra už měla lepší parametry,“ pochvaloval si progres kouč.

A hned se to projevilo na skóre, které narostlo do konečné podoby během pouhých deseti minut. Jako první se v 51. minutě po rohovém kopu ve vápně nejlépe zorientoval David Broukal. O chvíli později se do míče opřel Marvis a bylo to o dva góly.

Hráč, který je v klubu na testech se tak uvedl tím nejlepším možným způsobem. „Co se týče nových hráčů, tak intenzivně s některými jednáme o jejich setrvání a jiní pokračují na zkoušce a uvidíme, jak se budou jevit dál,“ řekl Šmejkal.

Povedenou pasáž pak po další standardce zakončil přesnou hlavičkou opět Broukal. A přestože v dalším průběhu Vlašim neproměnila ještě řadu zajímavých příležitostí, dosáhla na přesvědčivé vítězství.

O víkendu čeká tým na turnaj v Počátkách, sehraje celkem dva zápasy.

FC Sellier & Bellot Vlašim – FK Motorlet Praha 3:0 (0:0). Branky: 51. a 61. Broukal, 59. Marvis.

Vlašim: I. poločas: Křepela – Mareš, Dias, Svoboda, Štochl, Kozel, Breda, Janda, Firbacher, Blecha, Ruml. II. poločas: Křepela – Mareš, Sváta, Vrána, Průcha, Broukal, Sklenička, Diamé, Zinhasovič, Marvis, Jeziorski.

Motorlet Praha: Vyčichal – Scharf, Filip, Gilián, Walter, Hauer, Dvorský, Rossman, Rataj, Fotr, Valenta. Střídali: Mihálek – Bitto, Zeman, Zelenka, Žižka, Štědrý, Simajchl.