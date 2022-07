Už před měsícem se hodně řešilo, kde by Vlašim hrála, kdyby postoupila do nejvyšší soutěže. Jako lokalitu si vybrala Příbram. Fotbal se ale nadále bude hrát v Kollárově ulici. Svěřenci Martina Hyského podlehli v baráži Teplicím a tak i příští rok nastoupí do druhé ligy.