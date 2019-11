Napínavé utkání viděli diváci na stadionu ve Vlašimi, kde na sebe narazil domácí FC Sellier & Bellot Vlašim a hostující FK Viktoria Žižkov. Domácí tým nehrál špatně, ale v úvodu druhého poločasu inkasoval a vypadalo to opět nedobře. Nakonec však dokázal napnout tým trenéra Šmejkala všechny síly a díky dvěma trefám Jiřího Janušky otočit zápas.

Zápas na stadionu v Kollárově ulici začal ne zrovna optimální fotbalovou podívanou. Postupem času se více do hry dostávali domácí hráči a přicházely i první šance. První velká šance zápasu přišla ve 24. minutě zápasu. Míč si ve vápně našel domácí Blecha a jeho rána mířila těsně vedle šibenice Švengerovi branky. Netrvalo dlouho a hrdinou mohl být Petr Plachý, ale ten nedokázal před brankou míč usměrnit tím správným směrem.

I nadále byli domácí nebezpečnější a po půlhodině hry se dostali domácí hned do dvojité šance. Z úhlu se dostal do zakončení Januška, ale Švenger míč vyrazil. Odražený míč vybojoval Fotr, ale jeho pokus nakonec opět vyrazil výtečný Švenger. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu.

Po změně stran hosté dvakrát vystřídali a tento krok se ukázal jako správný. Po pár minutách hry svedli souboj hostující hráči s domácím Kadlecem, který musel být ošetřován mimo hřiště a svou krátkou přesilovku hosté využili. Centr na zadní tyč nedokázali odvrátit a toho využil Jakub Urbanec, který povedenou ranou poslal Žižkov do vedení.

Viktoriáni byli jako politi živou vodou a najednou domácí obrana měla více práce. Vrcholem žižkovského tlaku byla tyč, kterou trefil Gil. Domácí zareagovali prostřídáním a změnou v sestavě na hrot zamířil Štochl, který dvacet minut před koncem ztroskotal na Švengerovi. S přibývajícím časem se domácí dostávali více do hry, ale stále se jim nedařilo překonat Švengera. Až deset minut před konečným hvizdem přišla povedená akce. Dobrý pas do vápna našel Jiřího Janušku, který si počínal dobře a vyrovnal.

Domácím vstřelený gól pomohl a hosté museli čelit útokům blanických rytířů.

Hrdinou domácích mohl být nakonec kapitán Janda, ale jeho střelu směřující do šibenice tečoval nakonec jeden z obránců mimo branku. Když už to vypadalo na remízu, tak se ve vápně dostal k míči opět Jiří Januška a zkušeně míč uklidil do sítě – 2:1. Domácí Vlašim tak po konečném hvizdu mohla naplno slavit tři body. Hosté naopak odcházeli velmi zklamaní.

Vlašim – Žižkov 2:1 (0:0)

Branky: 80. a 89. Januška – 50. Urbanec. Rozhodčí: Cihláč. ŽK: Boev – Opluštil, Batioja. Diváci: 548.

Vlašim: Bačkovský – Mil. Kadlec (50. Svoboda), J. Štochl, Broukal, P. Pilík – Janda, P. Breda, Januška, Blecha – P. Plachý (56. Dias), Fotr (61. A. Jakubov).

Žižkov: Švenger – Tusjak, Březina, Jaroslav Diviš (62. Muleme), Opluštil (46. Řezáč) – Urbanec, Súkenník, Bazal, Gil – Batioja, Martan (46. Čapek).