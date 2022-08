Co od angažmá ve Vlašimi očekáváte?

Že se fotbalově posunu. Herně je to tady na dobré úrovni. Čekám, že letošní rok bude podobný jako ten minulý. Kluci ho zvládli dobře. Počítám s tím, že tuhle sezonu bychom tohle chtěli zopakovat.

Hrály roli i ambice, co se týče Vlašimi?

Hrály. Ve Varnsdorfu moc lidí od fotbalu nejezdí. Tady je to víc u Prahy, člověk je víc na očích. S tím jsem sem šel. Počítám s tím, že máme dobrý tým a že bychom mohli zopakovat loňský úspěch.

Takže nejen ambice, ale i perspektiva lepšího angažmá do budoucna?

Je to tak. Podobně jsem nad tím takhle přemýšlel.

Vlašim musela během léta pozměnit obranné složení. Bylo těžké zapadnout do kádru?

Nebylo. Kluci tady jsou fajn. Hned mě vzali sebe. Parta je tady dobrá. Se zapadnutím do kolektivu jsem neměl problém.

Citelná ztráta pro Vlašim. Přišla o útočníka. Senegalec Gning míří do Teplic

Co od vás trenér Hyský očekává?

Chce od obránců hodně aktivity směrem dopředu. Hlavně bránění, ale vyžaduje po nás, abychom byli jako obránci vysoko postavení, pomáhali útočícím hráčům a měli kvalitu nahoře.

Je to ten styl, který k vám pasuje?

Když jsme se spolu bavili, tak mi tohle všechno říkal. Věděl jsem, s čím jsem jdu a o co ode mě chce.

Na Vlašim bude v letošní sezoně bude větší tlak. Jak ho zvládnete?

Záleží, jak se chytne začátek soutěže. Můžeme se bavit po pěti kolech, jak na tom budeme a zda nějaký tlak bude od vedení či trenérů.

Máte za sebou přípravu. Výhru nad Příbramí a tři porážky od prvoligových týmů. Co to pro vás znamená?

Byla to příprava. Každý se v ní chce ukázat. I prvoligové celky v ní zkouší něco nového. My jsme hráli, co jsme chtěli. Kromě Budějovic se nám hra dařila, co jsme chtěli hrát. Na výsledek se tolik nekladl ještě důraz. Důležité je první kolo.

Vlašim má nového sponzora! Na dva roky si plácla s Tipsportem

Jaká je natěšenost na první kolo proti Jihlavě?

Doufám, že přijde dost lidí a přijdou nás podpořit. Jako hráči se těšíme a věřím, že ho zvládneme a vyhrajeme.