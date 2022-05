Zahájit takovým gólem duel, ve kterém vám šlo o všechno, chce velkou kuráž, že?

Je to skvělé, protože to byla moje první střela v zápase a hned jsme z ní dali gól. Hodně nám pomohl do dalšího průběhu zápasu. Hráli jsme lépe, nicméně jsme zbytečně byli hektičtí a hodně jsme kazili.