A proto po polovině podzimu už měl téměř sbaleno a s Vlašimí se loučil. Bylo rozhodnuto, že Hyský končí. Vedení klubu chtělo dodat týmu nějaký impuls, aby se výsledky zlepšily. Přišel, ale úplně odjinud, než všichni čekali.“Po zápase s Příbramí (1:1) se majitel rozhodl, že udělá změnu. K ní pro mě i pro mužstvo naštěstí nedošlo. Zachránil nás pan Tvrdík,“ přiznává trenér středočeského celku.

Efekt se dostavil. Mužstvo se nakoplo. Vlašim do konce podzimu ve druhé lize neprohrála. Tři výhry a dvě remízy ji vynesly na dvanácté místo, kde přezimovala, s minimálním odstupem na sestupové příčky. I proto se pod horou Blaník bude ve druhé polovině bojovat především o záchranu. „Uvědomujeme si ale, že situace ve Vlašimi je vážná, hrajeme o sestup,“ říká Hýský.

O to víc je pro Vlašim nyní důležitější, že se podařilo udržet klíčové hráče v týmu. Ať už se jedná o Vágnera v bráně či Riga, Smejkala, nebo Suchana v poli. O něj byl velký zájem. Všichni ale zůstali. Do toho se navíc do známého prostředí vrátil z Teplic Křišťan a v zimní přípravě se parádně rozstřílel Horský.

„Začátek sezony byl z několika důvodů hodně špatný, a proto jsme nechtěli tým znovu skládat a převracet, abychom řešili pět až sedm míst v základní sestavě,“ odůvodňuje Hyský setrvání hráčů ve Vlašimi. Na druhou stranu sám přiznává, že kdyby se Středočeši pohybovali v tabulce výš, tak si myslí, že by všichni výše zmínění odešli. „Hráči mají kvalitu a většina z nich před sebou dobrou kariéru. Jsem rád, že je tady máme,“ uzavírá Hyský.