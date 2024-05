Fotbalová Vlašim na jaře spíš strádá. Ve druhé polovině sezony porazila pouze aktuálně tři nejhorší týmy soutěže. Doma uspěla jen s Kroměříží a Prostějovem. Ostatní týmy si většinou body odvážejí. Naposledy ve formě hrající béčko Olomouce, které vyhrálo 3:0. Středočechům drhne nejen útok, ale i defenziva. Obránce Petr Kurka vidí příčinu ve velkém množství ztrát vzadu a naopak málo předvedeného směrem dopředu.

Obránce Vlašimi Petr Kurka. | Foto: Kristýna Janglová

V čem teď nejvíce trápíte směrem dopředu?

Máme tam hrozně laciných ztrát. Vyhazujeme hodně jednoduchých balónů a pak z toho chodí soupeři do brejků. I proti Olomouci jme měli tři šance, ze kterých jsme mohli dát gól a je prostě škoda, že to tam nedotlačíme.

Na začátku jara jste měli problémy se “zaparkovaným autobusem“ soupeřů ze spodku tabulky. Nyní jste hráli s týmy, které jsou ve formě a hrají fotbal. Stejně se vám nepodařilo moc dostat do vápna. Kde hledat největší příčinu?

Chybí nám nějaká přihrávka, nebo že by někdo vzal odpovědnost na sebe či centr, aby někdo dotlačil míč do brány hlavou. Proti Olomouci jsme měli jednu či dvě standardky, což je prostě málo do ofenzivy. Musíme začít od základu, dát jednoduchý gól.

Vlašim často hraje kombinační fotbal. Nyní na vás vyrukovala podobně Olomouc. Ochutnali jste vlastní medicínu?

Věděli jsme, že Olomouc je rozjetá a nahoře je nepříjemná. Hraje docela jednoduše, chodila za nás. Zápas byl pro diváky nahoru-dolu. Měli jsme se s tím vypořádat lépe a dát gól, což se nepovedlo.

Na Vlašim také nezvykle až moc inkasujete. Co vám nejvíc v obraně hapruje?

Těžko říct. Většina inkasovaných gólů není z vypracovaných šancí, ale nějaký hnusný gól. Teď jsme v situaci, kdy nám tam padá skoro všechno. Musíme se z toho nějak dostat. Začít od obrany, uhrát zápas na nulu a doufat, že jednu branku vyhrajeme a zvítězíme 1:0.

Přestanete hrát atraktivně a naopak začnete účelně?

Musíme si to nějak vyhodnotit, aby to bylo efektivní. Určitě nechceme nakopávat balóny, protože na to nemáme mužstvo, ale nějak vyvážit, abychom se dostávali do šancí, proměnili je a vyhráli.

Další zápas hrajete už o víkendu. Berete pozitivně, že prohru s Olomoucí můžete rychle hodit za hlavu?

Musíme si zápas vyhodnotit. Říct si, co tam bylo špatně. Určitě je ale pro nás lepší, když se hraje víc zápasů než tréninků. Snad to bude pro nás dobré. Musíme hodně rychle zapomenout, připravit se na Táborsko a získat tři body.

Po Dukle a Olomouci nastoupíte proti třetímu týmu ze špičky tabulky. Celkem těžká kombinace, že?

Teď mám těžký los, ale ve druhé lize ja každý zápas těžký a je jedno, kde se soupeř nachází. S Táborskem jsme odehráli dobrý zápas v přípravě. Určitě se dá porazit. Musíme k tomu zápasu přistoupit dobře a zvládnout ho za tři body.

Na kontě máte 35 bodů, předposlední Prostějov o čtyři méně. Koukáte se směrem dolů v tabulce?

Určitě jí nějak sledujeme. Musíme se soustředit hlavně na sebe. Jsme v situaci, kdy si záchranu můžeme uhrát sami, nekoukat okolo sebe a vyhrát.