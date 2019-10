Utkání plné emocí mají za sebou vlašimští hráči ve druhé nejvyšší české soutěži. První poločas zápasu na Vyšehradě nenabídl mnoho fotbalové krásy, ale na jeho konci to na hřišti řádně jiskřilo, když sudí Lerch nařídil dva pokutové kopy. Za vyrovnaného stavu se oba týmy přetlačovali o to, komu se podaří vstřelit rozdílový gól. Hosté byli nebezpečí, ale domácí se nakonec podařilo udeřit čtyři minuty před koncem a získat tři body.

Oba celky se dlouho přetahovaly o každý metr hřiště a zápas moc fotbalové krásy v prvním poločase nenabídl. Šancí bylo k vidění pramálo. Postupně se však osmělili oba celky a občas bylo ve vápnech rušno. Jako první zahrozil domácí Mashike, když po individuální akci pálil těsně vedle vlašimské brány.

Ani Vlašim nezahálela, když se po krásném nadýchaném Jandově centru opřel do míče Jakubov. Jeho hlavičku nicméně zastavil po parádním zákroku brankář Otáhal. Podobný závar pak způsobil před vyšehradskou brankou i Januška, když pár chvil poté napálil hezký volej těsně mimo tři tyče.

Konec prvního poločasu ovšem patřil znovu Pražanům. Po spolupráci Laňky s Drobílkem sice ještě Mashike mířil těsně vedle brány, zanedlouho však právě Laňka byl hlavním aktérem všeho důležitého na trávníku. Po filmovém pádu domácího hráče kopal Vyšehrad penaltu. A zkušený Milan Nitrianský jí nekompromisně proměnil.

Druhá půle taktéž dlouhou dobu nepřinášela výraznější vzrušení, na Vyšehradu bylo vidět extrémní soustředění. Přesto se Vlašim dostávala do šanci na vyrovnání. Janda sice ještě tutovku v 67. minutě promarnil, stejně jako o šest minut později, kdy však zazářil brankář Otáhal. V 75. minutě už ale vyšehradský brankář byl krátký, sudí Lerch mu totiž zapískal sporný faul právě na unikajícího Jandu a nařízenou penaltu Lucas Dias nepohrdl.

Vyšehrad se ale psychicky nesložil, ba naopak. Krátce poté mohl znovu zvýšit vedení domácího celku Mashike. I Vlašim se tlačila do koncovky a tři body měly blízko oba celky. Šťastnější nakonec byli domácí. Při brejkové situaci dostal Mashike krásným volejem míč na Tomáše Čvančaru, který se ve skluzu postaral o důležité tři body pro Vyšehrad. Vlašim počtvrté v řadě prohrála, v tabulce jí tak patří i nadále předposlední místo.

Utkání podle slov trenéra Daniela Šmejkala rozhodla individuální chyba, kterou dokázal Vyšehrad potrestat. „Neproměnili jsme některé nadějné situace a poté rozhodla hrubá individuální chyba,“ reagoval na prohraný zápas vlašimský kouč.

Jeho tým nerozehrál partii na strahovském stadionu vůbec špatně. V úvodu utkání nepouštěl soupeře do šancí a hlídal si nulu v kolonce inkasovaných branek. „Prvních pětatřicet minut jsme hráli si myslím dobře a měli utkání pod kontrolou. Před koncem poločasu se Vyšehrad zlepšil a v samotném závěru přišel pokutový kop,“ hodnotil první poločas zápasu Daniel Šmejkal. Hostující trenér také uznal povedený vstup do druhého poločasu ze strany domácích. „Domácí vstoupili lépe do druhého poločasu, ale nám poté pomohlo střídání. Poté jsme vyrovnali z pokutového kopu a psychická výhoda byla na naší straně. Dokázali jsme si následně vytvořit několik šancí, které jsme neproměnili a poté přišla hrubá individuální chyba a soupeř nás potrestal,“ hodnotil průběh druhé poloviny utkání lodivod Vlašimi.

Vyšehrad – Vlašim 2:1 (1:0)

Branky: 45+1. Nitrianský, 87. Čvančara – 76. Dias. Rozhodčí: Lerch. ŽK: 4:3. Diváci: 150.

Vyšehrad: Otáhal – Šandera, Nitrianský, Švejdík, T. Jablonský – Verner, Kozel – Drobílek, Pouček (80. Čvančara), Laňka (90. Vejvar) – Mashike.

Vlašim: Řehák – Mil. Kadlec, Broukal, P. Breda, P. Pilík – Janda (80. Jandera), P. Plachý (61. Dias), Svoboda (72. Blecha), Januška – Průcha, A. Jakubov.