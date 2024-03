Čtyři fotbalisté z aktuálního kádru druholigové Vlašimi si vyplní přestávku reprezentačními povinnostmi. Brankář Matyáš Vágner a trio hráčů z pole – Štěpán Beran, Tadeáš Vachoušek a David Planka byli povoláni do národních týmů jednotlivých kategorií.

Brankář Vlašimi Matyáš Vágner byl povolán do reprezentace do 21 let | Foto: FC Sellier&Bellot Vlašim

Nejzkušenějším z celé čtveřice je bez pochyby brankář Matyáš Vágner, který je povoláván do reprezentace pravidelně už od roku 2018, kdy debutoval v národním týmu do 16 let. Nyní se “lvíčaty“ odstartuje kvalifikaci na evropský šampionát v příštím roce.

První gól za Vlašim. Vachoušek: Zavřel jsem oči a trefil se. Táta se nesmál

Útočník Tadeáš Vachoušek odehrál loni za tým do 20 let pět zápasů a další přidá nyní v přípravných zápasech proti Portugalsku a Anglii a rád by se konečně zapsal mezi střelce. Jeho spoluhráče Štěpána Berana čeká v této věkové kategorii premiéra. Minulý rok si v reprezentační devatenáctce připsal v kvalifikaci pět startů a zaznamenal jeden gól.

Posledním do party povolaných je záložník David Planka, jenž bude společně s týmem do 19 let vyhlížet kvalifikační utkání s Gruzií, Itálií a Skotskem. Osmnáctiletý záložník už loni odehrál osm zápasů, ve kterých se jednou skóroval, zbylé dva zápasy přidal letos.