Když se Teplice utkaly s Vlašimí v baráži o nejvyšší soutěž, nastínil tehdy kouč Severočechů Jiří Jarošík, že by klidně angažoval několik hráčů z týmu soupeře. Na Stínadla nakonec odešli Abdallah Gning a Jakub Křišťan. Zatímco Senegalec se dokázal prosadit a na podzim se prosadil šestkrát, tak mladý záložník často střídal a sbíral méně minut, než si představoval. V zimní přestávce tak kvůli vytíženosti zamířil do známého prostředí, odkud v létě odešel.

„Rozhodl jsem se, že pro mě bude lepší udělat lehký krok zpátky, vrátit se do Vlašimi a pomoct jí k lepším k výsledkům než na podzim. Kdyby tady nebyla spousta kluků a realizační tým z minulé sezony, tak bych krok nedělal,“ uvedl Křišťan, co hrálo velkou roli v jeho návratu. Kádr Středočechů sice dospěl k početným změnám i v zimním období, dvacetiletý záložník ale tohle nevnímá. „Nějaké věci si musíme nacvičit. Osa týmu se ale zná a to je důležité, podotýká mladý fotbalista.

Trenér Martin Hyský počítá do silné záložní řady, do které mu zapadl poslední dílek do mozaiky. Spolu s ním samozřejmě s Rigem, Suchanem, či v přípravě nadmíru produktivním Horským. „Známe se už z minulé sezony. Na hřišti si rozumíme a bude nám spolupráce klapat,“ tuší Křišťan.

Právě díky záloze Vlašim většinu týmů v přípravě přehrávala. „Celou jsme jí odjeli skvěle. Měli jsme náročný program, ale ve všech zápasech jsme dominovali a prokázali, že jdeme nahoru,“ liboval si mladý záložník.

Půlroční působení se na něm projevilo, sám ale odmítá, že by se do známého prostředí vracel jako hvězda. „Určitě ne. Chtěl bych ale pomoci třeba i zkušenostmi, které jsem nasbíral a dostat Vlašim na přední příčky jako loni,“ uvedl Křišťan. Kam až vzájemná pomoc středočeský celek vyhoupne, ukáže hned první jarní kolo, kdy vyrukuje na půdě třetí Líšně.