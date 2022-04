Domácí fotbalisté vstoupili do zápasu aktivně, první výraznější šanci měl už v sedmé minutě Tomáš Rigo, jehož rána z velké vzdálenosti minula branku. Následně mohl změnit stav zápasu Jurásek, ale na jeho ránu se ústecký brankář Plachý natahoval marně. Míč skončil vedle. To, co se domácím nepovedlo v první desetiminutovce, se podařilo v té druhé.