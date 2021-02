Každá série jednou končí. V sobotu se o tom přesvědčili i fotbalisté druholigové Vlašimi, kteří poprvé v zimní přípravě poznali hořkost porážky. V Hradci Králové podlehli domácímu celku, který je rovněž účastníkem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, nejtěsnějším možným rozdílem 0:1.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

„Samozřejmě nás to mrzí. Na druhou stranu pořád jde jen o přípravu. Kdyby nás to potkalo v prvním zápase jarní části, bylo by to mnohem horší. Takhle nám to ukázalo určité věci, na kterých máme ještě čas zapracovat,“ prohlásil po utkání trenér Daniel Šmejkal.