Zdá se to být jako nekončící příběh. Jen pro připomenutí: Poprvé byl zápas, který se měl původně hrát už 12. září, odložen z kvůli hygienickému šetření ve středočeském klubu, které následně prokázalo výskyt koronaviru. Podruhé mělo ke střetnutí obou celků dojít 23. září, ale komplikovaná dopravní situace, která byla zapříčiněna tragickou hromadnou dopravní nehodou na dálnici D1, znemožnila týmu Vlašimi, aby se dostavil včas do dějiště zápasu – na třinecký stadion Rudolfa Labaje. Potřetí pak z naprosto stejného důvodu jako v prvním případě.

Teď přijde na řadu pokus číslo čtyři a všichni doufají, že tentokrát už bude úspěšný. „Nenapadlo by mě, že se to vůbec může stát. Nikdy jsem nehrál dva mistrovské zápasy v týdnu, opakovaně nejel na zápas 800 kilometrů, aby ho cestou někdo zrušil. Letos je to bohužel jiné. Trénujete, připravujete se na zápas, jdete na testy, modlíte se, aby byli všichni v pořádku a zápas se nakonec stejně odloží,“ komentoval současnou situaci, nejen s ohledem na souboj s Třincem, záložník středočeského celku Michal Vrána.

Kromě zápasu v Třinci čeká Vlašim během reprezentační přestávky ještě domácí dohrávka 4. kola s Prostějovem. Její termín byl oficiálně stanoven na úterý 17. listopadu. Hrát se bude, bez přítomnosti diváků, od 13 hodin. Fanoušci přesto o zápas nepřijdou. Středočeský klub plánuje zprostředkovat živý přenos na svém webu.