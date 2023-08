Koleno tedy drží a je v pohodě?

Doufám, že tomu tak bude a bude držet dál.

Trenér Hyský v průběhu přípravy přitom naznačoval, že ze zapojíte na podzim až později. Kdy se změnilo rozhodnutí, že váš čas přišel už teď?

Věděl jsem, že vše budeme směřovat k letní přípravě. Možná jsme si na jaře mysleli, že posun bude rychlejší. Nechtěli jsme ale nic uspěchat, abych hned šel do prvního přípravného zápasu. Naopak koleno postupně zatěžovat. V tréninku jsem se cítil dobře a že koleno drží. Fyzicky jsem se cítil čím dál lépe. Takže se trenér rozhodl mě postavit do základní sestavy.

Navíc chyběl další lídr Jiří Kulhánek. Nastoupil jste i kvůli jeho absenci, aby vzadu byl někdo zkušený?

Jirka měl nastoupit, já taky a hrát spolu. Bohužel se zranil, takže jsem zůstal sám a vedle sebe mladé kluky.

Po roce jste navíc hned nasadil kapitánskou pásku. Novým vůdcem byl ale zvolen on. Jak to nyní máte nastavené?

Kabina si volila tři jména. Jirka byl vybrán jako první, já jako druhý. Tím, že vypadl, tak páska připadla mně. Nyní je to takhle.

Jak berete vaše “sesazení“ z funkce?

Vůbec nijak špatně. Kabinu nevede jeden hráč, ale pět zkušenějších, kteří mají něco odkopáno. Je mi jedno, jestli nastoupím s páskou či ne. Hlavně jsem byl rok zraněný. Pro mě bylo důležitější se postupně vracet, než se upínat na roli kapitána.

Nyní vás čeká nabitý program, protože hrajete už v sobotu, v týdnu je naplánován MOL Cup. Jak jste domluveni s trenérem ohledně vašeho nasazení?

Uvidíme na trenérovi, jak mě bude chtít využívat. Cítím se dobře, odehrál jsem větší porci minut. Dám se do kupy a v sobotu zas budu připraven na větší část utkání. Sice máme teď nahuštěný program, ale z regenerací problém nemám, takže budu připraven do každého zápasu.