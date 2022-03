Na výhře jste se podílel dvěma góly. Jak jste brankové situace viděl?

Kuba Křišťan a Honza Suchan rozehrávali standardní situaci, míč prošel na zadní tyč, kde byl Bredič (Petr Breda pozn. red.), který už mohl dát gól. To se mu nepodařilo, brankář Vejmola vyrazil míč a já jsem byl připravený na dorážku hlavou. Před druhým gólem Honza Suchan měl míč, našel Jurase (Matěje Juráčka rozn. red.), který zakončoval. Já jsem zase byl na správném místě a dorážel jsem. Na jednu stranu šťastné góly, na druhou stranu jsem byl připravený na správném místě (úsměv).

Mimochodem, vzpomenete si, kdy jste naposledy vstřelil dva góly?

Za Vlašim to bylo v přípravě. V rámci ligy to bylo v Prostějově shodou okolností proti Vlašimi.

Závěr zápasu ovlivnily červené karty na obou stranách…

Řekl bych, že pro Jonáše je to hodně zbytečná červená karta. Vedli jsme 3:1 a nechal si dát červenou, podle mého to bylo hloupé z jeho strany. I soupeř, myslím Křišťál, dostal tu kartu zbytečně. Na druhou stranu pro oba asi zasloužená, protože to bylo nesportovní chování.

Zlatohlávek dvěma góly zařídil obrat. Vlašim dál drží druhé místo

Poslední tři zápasy jsou vítězné, jaká je atmosféra ve vlašimské kabině?

Rozhodně skvělá. Několik kluků odjelo na reprezentační sraz, bude nás méně. Takový vstup do jarní části jsme si všichni představovali. Je to odraz toho, jak pracujeme a dřeme na trénincích. Vrací se nám to v mistrovských zápasech.

Nemrzí vás, že přichází reprezentační pauza právě v době, kdy se týmu daří?

Nemrzí (úsměv). Myslím, že jsme natolik dobrý tým, že si dokážeme poradit i s touto reprezentační přestávkou. Kluci na reprezentaci získají sebevědomí, a pak nás čeká zápas s Varnsdorfem, na který se připravíme a zvládneme ho.

Jak byste vy osobně popsal jako fotbalista?

Gólový hráč. Očekávají se ode mě góly, a když jsem na hřišti, tak chci dávat co nejvíce branek a pomoci týmu. Myslím, že dokážu tým nabudit k lepším výkonům.