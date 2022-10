Středočeši předvedli proti Olomouci nástup jako hrom. Už v páté minutě je poslal do vedení Stejskal. Sotva Hanáci prvotní šok vstřebali, tak přišel další a hned dvojitý. Nejprve po rohovém kopu zvýšil první trefou v dresu Vlašimi Ondřej Lehoczki. Následně se domácí Bednár pokoušel odvrátit centr, ale místo toho si míč poslal do vlastní brány.

„Určitě jsme chtěli být od začátku zápasu aktivnější. Naštěstí jsme brzo vstřelili branku, která nás uklidnila a pak už se nám hrálo lépe. Začátek zápasu rozhodně rozhodl zápas,“ řekl obránce Ondřej Lehoczki. Právě jeho trefa ale pořádně rozčílila domácího trenéra Augustina Chromého. „Brzkým gólem se zápas zlomil. U druhého si však hostující hráč zpracoval míč rukou. Klukům můžu vyčítat, že přestali hrát, ale ruka byla evidentní. Přesto nesmí přestat hrát,“ hodnotil trenér záložního družstva Sigmy.

První body z venku? Fotbalisté Vlašimi míří do Olomouce

Před přestávkou i chvíli po ní mohl snížit domácí Matoušek, jenže ani jedna jeho tečovaná střela brankou neskončila. „Měli jsme trošku smůlu, ale vadí mi, že jsme sami čtyři až pět branek nedali. Šance na to byly. Hráčům chyběla větší šikovnost a hladovost,“ smutnil Chromý.

Definitivní rozhodnutí učinili hosté v 51. minutě, když jejich čtvrtý gól přidal Suchan. Pátou trefu zaznamenal Toula v nastaveném čase. Hanáci se ani čestného zásahu nedočkali, ač měli možnosti nejen Šíp či Matoušek. „Prohra je hodně vysoká a krutá. Nechci ji nijak omlouvat. Po pondělní výhře 4:0 nad Slavií B jsme si představovali jiný výsledek, ale dostali jsme hloupé góly,“ uzavřel Chromý. Jeho svěřenci podruhé v krátké době prohráli se středočeským celkem 0:5. Stejný debakl jim totiž udeřila nedávno Příbram.

Čtyři góly v jednom zápase? První půle ale byla tragédie, říká kriticky Vyhnal

Vlašim se dočkala první venkovní výhry a na rozdíl jednoho bude se přiblížila předposlednímu slávistickému béčku. Je tak zpět ve hře, aby se alespoň do konce podzimu dostala ze sestupového pásma. „Všichni v to doufáme, naše hra je zápas od zápasu lepší a lepší. Víme, jaký máme tým a že rozhodne nepatříme tam, kde jsme. Chceme se co nejdříve dostat výš,“ podotkl Lehoczki.

Díky vstřeleným gólům navíc nastala ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE kuriózní věc. Ač je Vlašim poslední, tak momentálně disponuje lepším útokem než-li vedoucí Líšeň. Nastřílela o tři branky víc než první tým tabulky. Produktivnější v tomto směru už je pouze druhá Příbram.

Olomouc B – Vlašim 0:5 (0:3)

Branky: 5. Smejkal, 26. Lehoczki, 27. Bednár (vl.), 51. Suchan, 90.+2 Toula. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Rouček – Vyhnanovský, Hádek. Diváci: 216.

Vlašim: Vágner – Heppner, Lehoczki (67. Lehovec), Kulhánek, Halinský – Smejkal (74. Zinhasović), Onije, Suchan, Rigo (59. Horský), Solomon (59. Langhamer) – A. Svoboda (67. Toula).