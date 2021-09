Velmi dobrý vstup do zápasu měla Vlašim. Ihned po úvodní rozehrávce se nastěhovala před branku soupeře a před vápnem vypálil Denis Alijagič. Jeho rána byla tečovaná do protipohybu brankáře a balon se dostal za brankovou čáru. Po této situaci se hra uklidnila a vyrovnala. Dlouhou dobu se čekalo na další výraznější šanci. Ta přišla až ve 40. minutě a znovu ji domácí dokázali proměnit. Po pěkné kombinaci se střelou z prostoru penalty prosadil Deniš Višinský.

Hostující trenér udělal do druhého poločasu dvě změny v sestavě, ale příliš velký efekt to pro zápas nemělo. Vlašim z kraje druhé části zápasu měla dvě obrovské šance, ale Zlatohlávek ani Alijagič nedokázali dostat míč do branky. Půlhodiny před koncem byli opět hráči Vlašimi blízko třetí brance, ale ve skluzu zakončující Zlatohlávek napálil jen tyč. Následnou možnost už Vlašim proměnila, po výborné přihrávce Alijagiče přidal svou druhou branku v zápase Višinský.

Mnoho práce brankář Vlašimi Josef Řehák neměl, ale v závěru zápasu musel vytáhnout velmi dobrý zákrok. Poradil si se zakončením soupeře z bezprostřední blízkosti, ale případný gól by pro ofsajd neplatil.

Vlašim je díky výhře na druhém místě tabulky a ve druhém ligovém zápase v řadě neinkasovala.