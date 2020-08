„Cíl pro utkání s Ústím je pro nás jasný – zvítězit,“ odpověděl trenér Vlašimi Daniel Šmejkal s úsměvem stručně na tradiční otázku ohledně cílů.„Samozřejmě se na utkání připravujeme zodpovědně a nechceme soupeře rozhodně podcenit. Stojí proti nám kvalitní soupeř, který svou kůži jistě nedá lacino,“ pokračuje se vší vážností lodivod Vlašimi.

Vlašimský tým měl komplikovaný vstup do nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Těsně před utkáním v Hradci Králové došlo v týmu od hory Blaník k výskytu onemocnění koronavirem. „Samozřejmě nám to narušilo rytmus, ale nemá cenu to řešit. Je to nová situace, na kterou si budeme muset navyknout a dokázat jí čelit. Není to samozřejmě optimální, ale co naděláme,“ popisuje situaci kolem posunutí úvodního utkání v Hradci Králové trenér Šmejkal.

Po novém testování týmu se zápas mohl odehrát v náhradním termínu a ze všeho nakonec byla těsná výhra favorizovaného Hradec Králové 1:0. „Musím říci, že jsme neměli špatný vstup do utkání. Poté přišla pasáž hry, která od nás nebyla ideální. Před poločasem jsme se probudili, ale v druhé polovině zápasu byl Hradec jasně lepším týmem a musím uznat, že zaslouženě zvítězil,“ hodnotil premiéru svého celku Daniel Šmejkal.

Do nedělního utkání tak Vlašim vstupuje s nulou na kontě bodů. Arma má o bod více, protože na úvod remizovala s Varnsdorfem 0:0.

Jiří Paýr