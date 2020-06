Janda byl opět při střelecké chuti. Vlašimi tentokrát zařídil bod

/FOTOGALERIE/ Jak je důležité míti Jandu? To ve druholigové Vlašimi vědí už pěknou řádku let. Po restartu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY však přínos svého kapitána velebí minimálně dvojnásobně. Poté, co třicetiletý záložník dvěma góly rozhodl utkání v Líšni, prosadil se i v nedělní záchranářské bitvě se Sokolovem. Jeho branka tentokrát pomohla k remíze 1:1.

Zápas FN:L Vlašim - Sokolov 1:1. | Foto: Jiří Paýr

Za bilanci tří branek ve dvou zápasech by se jistě nestyděl žádný vyhlášený kanonýr, natož Ladislav Janda, který sám sebe za žádného šutéra nepovažuje. „Jsem sváteční střelec,“ přiznal po utkání v Líšni střelec nyní už 34 ligových branek, kterému dlouhá koronavirová přestávka zdá se spíše pomohla, něž uškodila. Proti Sokolovu byl Janda opět lídrem a hlavně v prvním poločase ho bylo plné hřiště. Poprvé dal o sobě vědět ve 22. minutě, kdy se podobně jako v předchozím duelu pokoušel překonat vyběhnuvšího brankáře lobem, tentokrát ale zkušený Tomáš Fryšták jeho záměr zvládl hlavou překazit. To už ale neplatilo o osm minut později, kdy Janda vytáhl ze své dílny další parádu. Z pětadvaceti metrů napřáhl a sokolovský gólman byl bez šance. S chutí hrající vlašimský kapitán se následně ještě převtělil do role nahrávače a vybídl ke skórování Fotra, jenž si ovšem vylámal zuby na Fryštákovi. „Bohužel na nás trochu dolehla tíha okamžiku. Sokolov nebyl pod nějakým tlakem a hrál mnohem uvolněněji,“ všiml si kouč. Žádné prázdné tribuny. Na Sokolov a Duklu Praha jsou k dispozici vstupenky Přečíst článek › Blaničtí rytíři tak sice šli do kabiny s jednobrankovým náskokem, ale neproměněných šancí mohli litovat. Po přestávce došlo na předzápasová slova trenéra Daniela Šmejkala, který upozorňoval, že ačkoliv soupeř ve čtvrtek oznámil, že ať už letos dopadne jakkoliv, neplánuje se do příštího ročníku druhé ligy přihlašovat, rozhodně nedá Vlašimi nic zadarmo. Hned ve 49. minutě to potvrdil Ondřej Ruml, který dostal míč do pokutového území a přízemní střelou překonal Řeháka. Sokolov tak z první vážnější šance srovnal krok a v dalším průběhu mohl jít dokonce do vedení. Na přelomu poslední čtvrthodiny ale uchránil Vlašim od pohromy nejprve Řehák, který předvedl dva skvělé zákroky proti Dvořákovi, následně zase všichni svatí, když se Ju ocitl sám před brankou a míč nasměroval mimo tři tyče. „Hrajeme o záchranu a inkasovaná branka se na naší psychice podepsala. Ke konci jsme se trochu zvedli a měli jsme tam šanci, ale bohužel brankář míč vyrazil,“ narážel Šmejkal na poslední možnost svého týmu, kterou ale Svobodovi v samé závěru zmařil konečky prstů Fryšták. Proto se oba týmy nakonec rozešly smírně. „Před utkáním jsme si samozřejmě přáli výhru. Měli jsme v prvním poločase určité situace a šance. Naopak po inkasované brance měl několik šancí i soupeř. Z tohoto pohledu si myslím, že je dělba bodů spravedlivá,“ konstatoval Šmejkal. Zároveň tak stále platí, že Ladislav Janda je po restartu jediným střelcem Vlašimi. Vlašim – Sokolov 1:1 (1:0) Branky: 30. Janda – 49. Ruml. ŽK: 44. Kopřiva (SOK), 53. Ruml. Rozhodčí: Adámková – Kotík, Mikeska (SOK). FC Sellier & Bellot Vlašim: Řehák – Hašek, Broukal, Vedral, Frizoni – Janda, Blecha, P. Breda, Záviška (58. Januška) – Dias (78. V. Svoboda), Fotr (64. Diamé). FK Baník Sokolov: Fryšták – Tkadlec, Vondra, Vávra (81. Kovář), Šmehyl (64. Jakub Dvořák II.) – Ju, Kopřiva, Machuča, Manzia (71. Červenka) – Hasil, Ruml. Konec bídy, Příbram slaví první jarní výhru! Horváthovci zmrazili Olomouc Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu