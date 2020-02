Za béčko Bohemky pak nastoupil v ČFL šestkrát, přičemž vstřelil dvě branky. Celkem má na svém kontě odchovanec hlinské a chrudimské kopané, odkud se v patnácti letech přesunul do Sparty, v nejvyšší české soutěži odehraných 52 zápasů, které nasbíral v dresu Jihlavy a Bohemians. Na kontě má i čtyři ligové góly.

“Situaci jsme řešili s mým manažerem, pak se ozval trenér Daniel Šmejkal. Vše jsme probrali a dopadlo to takhle,” usmíval se Jan Záviška při prvním rozhovoru v novém působišti.

Rodák z Hlinska svou kariéru rozjel právě ve svém rodném městě a přes Chrudim se dostal do pražské Sparty. Následně hostoval v Pardubicích a oklikou přes Vysočinu Jihlava se dostal až do Bohemians Praha. “Na podzim jsem toho v Bohemce moc neodehrál a mým cílem teď je v první řadě pomoci Vlašimi se záchranou. Zároveň bych rád pomohl i sobě tím, že budu co nejvíce hrát a mít vytížení,” poznamenal Jan Záviška.

V novém působišti zatím mladý záložník odehrál dvě utkání a vstřelil jednu branku v přípravném duelu proti Štěchovicím. “Další mi neuznali proti Benešovu,” prohodil s hořkým úsměvem ve tváři při vzpomínce na sobotní porážku. Na jakém postu by měl vlastně nastupovat ve svém novém působišti? “Proti Štěchovicím jsem hrál pravého záložníka a proti Benešovu v útoku. Osobně se lépe cítím na kraji zálohy, tak uvidíme, kam mě trenér postaví,” dodal Jan Záviška.

A jak se zatím v novém působišti cítí hráč, který má za sebou i jedenáct startů v mládežnických reprezentacích? “Je tu skvělá parta, ve které je spousta mladých hráčů. Kluci jsou snaživí, hraje se tu jiný fotbal než v Bohemce. Jsem tu spokojený a všechno šlape tak, jak má,” uzavřel.