V závěru jste přišli i alespoň o bod. Jak to mrzí? Tak určitě to mrzí hodně. Dostat v devadesáté minutě gól z autu je něco, co se nesmí stát.

Co se stalo v závěru, že jste přišli i o bod? Byla tam ztráta koncentrace, nebo nepohlídali jste si hráče?

Tak určitě ztráta koncentrace, kdyby jsme byli u hráče, tak se tohle nestane. Wágner je tam sám na penaltě, vyhraje hlavičku a klu to trefí.

Mrzí ztráta jednoho bodu o to víc, protože vaši nejbližší konkurenti ve vzájemném souboji remizovali a mohli jste jim odskočit o to víc. Teď naopak budete muset bojovat až do konce.

Kdybychom získali tři body, tak je to něco jiného. I ten jeden by byl dobrý. Škoda ztráty bodu určitě.

Přece jenom byl to váš pátý zápas v posledních dvou týdnech. Mohl se projevit třeba i váš náročný program?

Ne. Tak na to jsme trénovaný. Já bych řekl, že na tohle se nemůže vymlouvat, to má každý stejné.

Příbram zaskočila Vlašim v poslední minutě. Tři body trefil Halinský

Přeci jenom jste utkání začali dobře, protože i díky vaší spolupráci s Tomášem Zlatohlávkem jste se dostali do vedení 1:0. Přišel zlom zápasu s penaltou? Protože pak Příbram byla minimálně v tom prvním poločase lepší.

Penalta byla určitě zbytečná. Hlavně určitě to pak bylo úplně jinak.

Ve Vlašimi jste odehrál první kompletní zápas. Jak si toho vážíte, že jste od příchodu odehrál celé utkání?

Tak určitě si toho vážím, že mi trenér takhle věří. Hlavně aby to takhle pokračovalo a přidal jsem dalších devadesát minut.

V Táborsku jste kompletní zápasy hrál celkem pravidelně. Ve Vlašimi to bylo poprvé. Je velký rozdíl v tím, že hrajete ve Vlašimi, která má o co hrát, kdežto Táborsko hraje “pouze“ střed?

Tady je kádr vyrovnaný, takže každý může hrát v základu. Musel jsem se o něj porvat. V Táboře vše bylo jinak. Tam jsme hráli o každý bod a trenér mi věřil, takže tam jsem hrál pořád a tady jsem si musel místo vybojovat.

Co si budeme povídat, Vy jste od ledna vyhlásili, že hrajete o baráž. Je to znát i ambicemi, které Vlašim má?

Tady se hraje o baráž, takže tady je úplně jasné, že chceme jako co nejvýš a vyhrávat pořád.

Jste ze Slavie. Máte tady spoustu spoluhráčů z mateřského týmu. Hraje se pak o to líp?

Určitě! Když se známe, tak je to určitě lepší. Takže čím víc hráčů takhle z jednoho týmu, tak je to lepší.

Teď budete mít konečně týden volno, protože pak zas přijdou další anglické týdny. Jste rádi, že si teď odpočinete?

Jsme rádi, ale bylo by lepší, kdybychom odpočívali aspoň s nějakými body.