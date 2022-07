Dva týdny mají na to, aby vyladili soupisku a tým nachystali na start další sezony ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. První mistrovské utkání je naplánováno na 30. července, nicméně ve Vlašimi stále nemají rozhodnuto, kdo bude ve druhé lize bojovat. „Zatím stále zkoušíme některé hráče a kádr zatím stále není stoprocentně pohromadě, což mě jako trenérovi moc nevyhovuje, ale je to realita a musíme se s tím poprat,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web kouč Martin Hyský.

Aktuálně tak společně s realizačním týmem stále řeší některé hráče. „Tým se tedy stále skládá a není pohromadě, ale myslím, že se nám to podaří,“ dodal vlašimský kouč. Toho čeká těžký úkol a bude muset ukázat, s kým bude na podzimní část počítat a s kým už ne. „Musím říct, že jednoduché to není. Máme poměrně krátkou dobu na rozhodnutí a těžko se to posuzuje, ale takhle to prostě je a musíme s tím pracovat,“ uvedl 46letý kouč, který je hodně rád za realizační tým, jenž mu v obtížné volbě pomáhá. Konečné slovo ale bude na něm.

V týdnu oznámila Vlašim příchod Petra Heppnera, který se jí upsal na další dva roky. Pětadvacetiletý obránce dorazil z Varnsdorfu a na kontě má už přes stovku zápasů ve druhé lize. „Hledali jsme po odchodu Václava Svobody levého beka a právě Petr má předpoklady, aby ho nahradil. Samozřejmě si ještě musí zvyknout na způsob hry a tréninkový proces, ale věřím, že pro nás bude posilou,“ prohlásil kouč.