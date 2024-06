Fotbalisté Vlašimi půjdou do nadcházející druholigové sezony s novým koučem. Dosavadní trenér Martin Hyský kývl na nabídku Karviné a v příštím ligovém ročníku bude působit v nejvyšší soutěži. Jeho místo zaujme Aleš Majer, který přichází od rezervního týmu pražské Dukly, se kterým se vedení středočeského klubu domluvilo na spolupráci.

O Martina Hyského byl za jeho práci ve Vlašimi dlouhodobý zájem. Zatímco jednání s Českými Budějovicemi či Mladou Boleslaví v minulosti krachla, tak s Karvinou si už 48letý trenér plácl a pro příští sezonu se posune do první ligy. Jeho místo na lavičce Sellier & Bellotu zaujme o čtyři roky mladší Aleš Majer.

„Jsme rádi, že jsme uzavřeli s Alešem Majerem dohodu a právě on povede náš tým jako hlavní trenér od prvního okamžiku letní přípravy. Ještě musíme doladit kompletní složení realizačního týmu, se kterým bude pracovat na tom, aby byl náš tým úspěšný. Přejeme Alešovi u nás co nejvíce úspěchů a budeme se snažit, aby naše spolupráce bylo přínosná pro obě strany,“ řekl pro vlašimský web předseda představenstva klubu Petr Lajda krátce po stvrzení dohody. „Martinu Hyskému bychom rádi touto cestou poděkovali za jeho práci pro náš klub a v jeho novém angažmá mu přejeme, aby se mu dařilo,“ dodal vzápětí.

Aleš Majer se narodil v roce 1979 a jako fotbalista oblékal nejčastěji dres pražského Xaverova, se kterým si zahrál i druhou nejvyšší soutěž. Následně se v kariéře podíval i do dalších klubů jako byla například Admira Praha, Sparta Krč, Čelákovice a Kolín, kde také ukončil svou fotbalovou kariéru v pouhých 29 letech. Jako trenér dosáhl nejvyšší profesionální licence, a to i mládežnické. Vedl například pardubické dorostence a poté se přesunul na FAČR do trenérsko-metodického úseku. Po odchodu z této pozice se stal trenérem na pražské Dukle, kde postupně trénoval kategorii U19 a naposledy vedl jako hlavní trenér třetiligovou rezervu.