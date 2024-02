Už dva a půl roku vede fotbalovou Vlašim jako hlavní kouč. Pár dní před startem jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY odpovídal Martin Hyský fanouškům, kteří se zajímali nejen o jeho či týmové ambice. Řeč přišla i na B-tým, spolupráci se Slavií či moment z podzimu, jež zasáhl všechny okolo klubu, tedy vyřazení hráče Ladislava Jandu z A-týmu. Téměř po půl roce řekl Hyský svůj pohled na věc.

Už v sobotu vstoupí fotbalisté Vlašimi do jarní části sezony. Za sebou mají měsíc a půl trvající zimní přípravu. Hyský prozradil, že až na Šmigu jsou všichni hráči zdraví a připraveni. K tomu navíc i silnější. „Věřím tomu, že jsme se teď v zimě posílili velmi dobře co se týče do ofenzivy. Přišli zajímaví hráči,“ řekl hlavní kouč v rozhovoru pro klubový web. On sám prozradil, že ve Vlašimi našel klidné a rodinné prostředí.

Vlašim se po podzimní části nachází na osmém místě s 22 body. Na barážové pozice ztrácí další čtyři. Právě na přední příčky zaručující prolínací soutěž o FORTUNA:LIGU má Hyský zamířeno. „Mám nejvyšší ambice a věřím tomu, že budeme hrát v horní polovině tabulky. Chci, abychom se dotáhli na barážová místa a dostat pod tlak mužstva, která jsou nad námi,“ nastínil plány pro nadcházející tři měsíce.

Právě jeho ambice jsou tím, proč se daří Vlašimi v posledních sezonách pravidelně dodávat hráče do nejvyšší soutěže. Velkou měrou na tom má Slavia, která zde hráče posílá na hostování a pak právě do ostatních týmů v první lize. „Mám ambice hrát nahoře o postup a k tomu vychovávat a posouvat hráče, což musím říct, že se nám daří,“ pochválil se Hyský. Na druhou stranu sám ví, že časté obměny hráčů, kdy takřka na každou polovinu sezony tvoří nové mužstvo, přináší svou daň v podobě toho, kde se Vlašim právě nachází.

Druhá liga zatím optimální

„Moje osobní ambice je mít co nejlepší mužstvo a kdybychom měli možnosti na to ho udržet pohromadě a mít delší čas než jen půl sezony, tak bychom asi měli ambice a možnosti porvat se do ligy,“ netajil se Hyský. Na druhou stranu v tomto ohledu naráží u vedení, které má v tomto směru realističtější pohled a ví, že FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA je v současné době pro klub ideální soutěží. Pro postup výš by se totiž musela řada ve vlašimské organizaci změnit k lepšímu.

„I když se posouváme a děláme hodně věcí pro to, aby se tady mohl hrát profesionální fotbal, tak infrastruktura pořád na první ligu nestačí,“ přiznal Hyský. Aby se Vlašim posunula, tak je potřeba zlepšit mnoho věcí. Jednou z nich je, aby se rezervní tým vyšplhal z amatérského suterénu mnohem výš. Alespoň do divize. „Za mě je to adekvátní soutěž pro druholigový tým, aby mělo smysl, že hráči, kteří nemají takové vytížení, si šli zahrát,“ vysvětloval vlašimský kouč. Podle něj by pak zejména hráči z Afriky měli více času se aklimatizovat na zdejší podmínky. Další komplikací jsou mládežnické týmy, které hrají až třetí nejvyšší soutěže. I v tomto případě by se měly posunout minimálně o stupeň výš.

Jedno z nejtěžších rozhodnutí

Fanoušci se Hyského ptali i na odchod Ladislava Jandy v průběhu podzimní části. Třiačtyřicetiletý skončil v A-týmu po pohárovém utkání s Velvary, které Vlašim prohrála na penalty a posléze vyšla rozepře mezi nim a trenérem.

„Pro mě to rozhodnutí a oznámení Láďovi i vedení klubu bylo jedno z nejtěžších, co tady jsem, které jsem musel udělat,“ podotkl Hyský. Důvodem vyloučení z kádru byla podle něj Jandova výkonnost. „Jeho nebyla taková, aby byl v týmu. Možná byla chyba, že jsme to s ním neřešili dřív a že jsme to nechali takovou dobu. Dva a čtvrt roku tu šanci měl ukázat, že je platný pro mužstvo a má výkonnost. Ta ale nebyla na úrovni, na kterou bych ho potřeboval mít,“ odůvodňoval Hyský své rozhodnutí.

On sám dorazil do Vlašimi ze Slavie a také on kvituje spolupráci mezi oběma kluby. „Jsem rád, že funguje. Je to obrovská pomoct, i když s sebou nese i negativní věci. Kdyby neexistovala, tak si myslím, že takový realizační tým bychom tady neměli,“ řekl Hyský. Také on už během angažmá pod horou Blaník dostal nabídku na trénování v první lize. Zájem měly České Budějovice či Mladá Boleslav. Zatím ale vždy jednání selhala, nicméně i 48letý kouč přiznal, že by se časem rád posunul.