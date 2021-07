V zápase plném zvratů, který se odehrál na hřišti v Písku, svěřenci trenéra Martina Hyského výborně začali. Už ve 35. minutě je poslal do vedení Blecha, který proměnil nařízený pokutový kop. Po přestávce ale stačily Teplicím tři minuty, aby skóre zásluhou Ledeckého a Laňky otočily. Jenže Středočeši předvedli po hodině hry něco podobného. Nejprve dorovnal manko Kozel a dvě minuty po něm definitivně překlopil vývoj na jejich stranu kapitán Janda.

Vlašim tak se spokojenosti svého kouče v přípravě dál válí, když ze tří zápasů s Bohemians, Jihlavou a Teplicemi má bilanci dvou výher a jedné remízy. „Kluci to vzali za správný konec. Procházíme změnou herního stylu a zatím nám oba odehrané zápasy ukázali, že kluci jsou schopní náš styl praktikovat. Nyní jde o to dostat jim to ještě více pod kůži. Se samotnými výkony v zápasech a přístupem kluků jsem spokojený,“ prohlásil pro klubový web Martin Hyský.

Další zápas čeká jeho tým v sobotu, kdy se střetnou s dalším účastníkem FORTUNA:LIGY, tentokrát s Českými Budějovicemi. „Vzhledem k tomu, že nás není tolik, tak určitě kluky prostřídáme,“ naznačil kouč, který zároveň připustil snahu o posílení. „Kádr ještě není zcela doladěný. Pochopitelně uvidíme, jak budou uzavírat kádry ligové celky. Ještě čekáme na tři hráče, kteří by nás měli posílit,“ prozradil.

Teplice – Vlašim 2:3 (0:1). Branky: 46. Ledecký, 49. Laňka – 35. Blecha (z pen.), 64. Kozel, 66. Janda.

Vlašim: Vágner – Hošek, Broukal, Breda, Svoboda – Křišťan, Blecha, Zinhasovič, Rigo, Alijagič, Višinský. Střídali: Zukal, Starý, Sváta, Kozel, Janda.