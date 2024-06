Marek Kolář musel v duelu se Spartou B po ráně do hlavy o poločase střídat.

Fotbalový brankář Marek Kolář má ve Vlašimi zatím velkou smůlu. Za poslední dvě sezony se do branky v rámci druhé nejvyšší soutěže dostal jen v sedmi případech, spíš chytá pohárová utkání. V tom posledním proti Spartě B zlikvidoval domácím v závěru poločasu jasnou tutovku na 2:0. Rána do hlavy si ale odnesla svou daň, když musel o přestávce střídat. „Jsem rád, že nás zákrok udržel v zápase a pomohl týmu,“ uvedl pro klubový web.

Jeden z klíčových momentů nedělního utkání na Žižkově se odehrál ve 42. minutě. Béčko Sparty v tu chvíli vedlo 1:0 a směřovalo za navýšením náskoku. Šiler běžel sám na bránu, a kdyby se prosadil, bylo by po zápase. Proti němu však výborně vyběhl Kolář a zabránil gólu. Rána domácího hráče ale trefila brankáře Vlašimi do hlavy, který zůstal následně několik minut ležet na hřišti. Po ošetření poločas odchytá, po přestávce ale přepouští místo Matyáši Vágnerovi.

„Na konci poločasu jsem dostal velkou ránu na hlavu a byl otřesený. Takže jsem bohužel musel střídat, ale jsem rád, že nás ten zákrok udržel v zápase a pomohl týmu. Jsem rád i za to, jak to zvládl Vagi (Matyýš Vágner), pro kterého to nebyla jednoduchá situace,“ popisoval celou situaci Marek Kolář pro vlašimský web.

Už bez něj na hřišti dokázali hosté duel proti Spartě otočit na 1:2. Dlouho útočili na tři body, avšak domácím se podařilo v závěru zápasu vyrovnat a došlo na dělbu bodů. V případě Vlašimi už po dvanácté a společně s Varnsdorfem a Líšní se dělí o trůn remízového krále.

„Utkání na Spartě mělo skvělé fotbalové parametry. Potkaly se dva týmy, které chtějí hrát fotbal ve velké intenzitě a s velkým držením míče. Takže myslím, že fanouškům se musel zápas líbit. Škoda jen, že jsme vedení nedokázali udržet až do konce. Šance ale byly na obou stranách a bod je asi víceméně zasloužený,“ mínil Kolář.

Sedmadvacetiletý brankář dostal příležitost teprve ve třetím ligovém zápase v sezoně. Vágner ho jinak mezi tři tyče pouští zřídka. Kolář nicméně vychytal důležitou výhru nad Táborskem, která Vlašim udržela příslušnost druhé nejvyšší soutěži. „Museli jsme vyhrát, abychom měli jistotu záchrany a nemuseli se ohlížet na ostatní. Ale na všechny tři zápasy, které jsme odchytal, jsme se snažil nachystat stejně a myslím, což se myslím docela povedlo,“ uzavřel vlašimský gólman.