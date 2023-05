Věčný náhradník se dočkal. Gólman Marek Kolář se poprvé v ligové sezoně dostal do brány před vlašimskými fanoušky. V domácím prostředí ale zažil hořkou premiéru. V 63. minutě střídal jasnou jedničku Matyáše Vágnera po jeho kiksu při gólu na 1:2. Sotva se ale 26letá brankářská dvojka rozkoukala, tak lovila míč z brány. Ani ona nezabránila prohře s béčkem Olomouce 1:4.

Brankář Marek Kolář v brance Vlašimi | Foto: Kristýna Hejnová

Zažil jste hodně hořkou domácí premiéru ve Vlašimi?

Určitě. To je fotbal. Bohužel ne vždy člověku vyjde tak, jak si jí maluje a představuje. Důležité je, abychom na ní zareagovali příští týden porazili doma Vyškov. Jestli se mnou, nebo s Matyášem Vágnerem v bráně, je jedno. Musíme příští týden vyhrát a odčinit porážku s Olomoucí.

Přitom jste si ještě ani nesáhl na míč a už jste ho lovil z branky. Co jste si říkal?

Že to bylo hned takhle a z první střely. Těžký začátek. Stane se, Není nic příjemného takhle tam vlézt a po nějakých třech minutách dostat gól. Člověk to však musí hodit za hlavu. Ještě jsme měli dost času, abychom třeba dvě branky. Měli jsme šance na 2:3 a třeba by utkání dopadlo jinak.

Co všechno bylo v zápase s Olomoucí špatně?

Tak nějak nám chyběla kvalita na míči. I když jsme vedli, tak Olomouc byla důraznější, přesnější. My jsme si situace komplikovali, měli jsme strašně moc nevynucených ztrát. Nebyli jsme kvalitní na balónu, což nás zdobilo a čím jsme dokázali soupeře přehrávat. Chyběla nám síla na míči, v kombinaci odzadu. Soupeř napadal, hru nám znepříjemňoval. Našimi chybami a nedůrazem jsme jim vítězství umožnili a hodně pomohli.

Porazila vás Olomouc vašimi zbraněmi?

Určitě. Nedokázali jsme si s tím poradit a čím jsme soupeře přehrávali, tak nás tím dnes přehrála Olomouc.

Dobře rozjeté jaro dostalo další trhlinu a od zápasu s Duklou začíná ztrácet lesk. Jak moc je tahle porážka velká ťafka, která vás opět srazí?

Šli jsme do zápasu s tím, že chceme vyhrát a opět se přiblížit čelu. Tohle je velká čára přes rozpočet. Musíme na ní hned zareagovat. Máme čtyři kola do konce, dvanáct bodů ve hře, my jich ztrácíme osm. Nic není ztraceného a my se s tím musíme porvat.