Start soutěže se blíží. Jak je na ní tým připraven? Na začátek soutěže jsme připraveni. Odtrénovali jsme vše, co jsme chtěli a nyní to bude hlavně o tom, najít správnou zahajovací sestavu a zahájit dobře sezónu. Očekávání jsou od nás veliká, protože jsme si nasadili laťku hodně vysoko. Udržet ji bude pro nás složité. Zásah do týmu byl velký, ale i přes to si troufnu říci, že zde máme partu, která je schopná hrát zajímavý fotbal. Musím uznat, že máme mezery v ofenzivní fázi hry. Herní projev je dobrý, ale ve finální fázi je to slabé. Hráči budou muset v tomto směru určitě přidat.

Nacházíte se na konci letní přípravy. Jak ji hodnotíte?

Z mého pohledu se letos jednalo o docela hektickou přípravu. Přišli jsme o spoustu hráčů, což je na jednu stranu pro nás skvělá vizitka a přeji všem klukům, co se posunuli do první ligy, aby se jim dařilo. Druhou stránkou je fakt, že o to více práce máme my jako trenéři. Přišlo nám hodně hráčů na zkoušku a i díky tomu byla celá příprava neurovnaná. Na rovinu říkám, že před startem soutěže nejsme stále kompletní.

Hledáte tedy ještě posily?

Určitě budeme kádr ještě doplňovat a pracujeme na tom. Doufám, že se nám to povede a vzroste tím konkurence v týmu.

Ztrátou na poslední chvíli je odchod útočníka Gninga. Jak se na to díváte?

Je to pro nás určitě velká ztráta a navíc přišla těsně před začátkem soutěže. Abdallah byl nebezpečným hráčem pro soupeře a směrem do ofenzivy nám hodně pomáhal.

Jaký máte cíl pro podzimní část soutěže?

Nemáme určený bodový zisk, ale určitě víme, kolik bodů jsme nasbírali v loňské podzimní části a rádi bychom letos byli na podobném čísle. Důležitý bude určitě začátek soutěže. První zápasy jsou ošidné a bude záležet, jak se nám povedou úvodní čtyři kola.

V prvním kole vás čeká v domácím prostředí Jihlava. Co od ní čekáte?

Jihlava je tým, který neprošel výraznou změnou a zůstal víceméně pohromadě. Pro start to tedy bude těžký zápas, ale věřím, že se nám bude dařit hrát náš fotbal a budeme úspěšní. Budeme chtít samozřejmě vyhrát, a to nejen v úvodním utkání. Rád bych také na tribuny pozval všechny fanoušky, aby nás podpořili.

Autor rozhovoru: Jiří Paýr