Kdo by to byl řekl, že se mladý nadějný bek vrátí do známého prostředí takhle brzy. Ani on sám nečekal, že by se proti bývalému klubu postavil necelé dva týdny poté, co z něj odešel. „Věděl jsem dopředu, že půjdu na hostování do Vlašimi a počítal jsem s tím. Nečekal jsem, že se ale tak rychle vrátím do Příbrami na hřiště. Bylo to ale skvělé a rád jsme si tady zase zahrál,“ uvedl po zápase perspektivní obránce, který si před měsícem připsal premiérový start v reprezentaci do 20 let.