Fotbalisté Vlašimi na jaře válí. Potřetí za sebou odrovnali z cesty soupeře, který stejně jako oni bojuje o záchranu ve druhé nejvyšší soutěži. Pohodu svěřenců trenéra Martina Hyského tentokrát odnesl Třinec. Slezané si domů odvezli výprask 0:4 a zůstávají předposlední, zatímco Středočeši dál stoupají tabulkou a dokonce už se blíží k pozicím zaručující účast v baráži.

Vlašim doma zválcovala Třinec 4:0 | Foto: Ondřej Jícha

Proti rezervě Sparty stačily Vlašimi na úvodní trefu čtyři minuty, o tři víc jich domácí potřebovali proti Třinci. „Snažíme se dát rychlý gól. Pak se s vedením hraje lépe, jsme víc v klidu, víc si dovolíme a asi proto vyhráváme,“ uvedl s úsměvem pravý záložník Tomáš Smejkal. „Snažíme se na soupeře vlítnout, napadat ho, vysoko presovat a jsem rád, že nám to přináší ovoce a takhle brzy udeříme. Zápas se pak zklidní a máme ho víc pod kontrolou,“ dodal jeho kolega a jmenovec 20letý Rigo.

Vlašim vyhrála na neúrodné půdě. Poprvé v historii vyhrála v Opavě

Vlašim v domácím prostředí doslova vlétla na Třinec. Skóre otevřel Horský, který hodně pálil ostrými v přípravě, ale v soutěžních utkáních na první trefu čekal čtyři zápasy. Možná mu pomohl i gól do sítě Portugalska za národní tým do 20 let. Domácí hýřili aktivitou a na 19letého kanonýra navázal rychle kapitán Suchan a poločas snů pak zakončil pro změnu slovenský reprezentant Rigo, který tak ukončil sedmiměsíční půst bez vstřelené branky.

Zkraje druhé půle všem domácím příznivcům zaskočilo, když Třinec brzy po přestávce skóroval. Zklamání ale vystřídala úleva, protože rozhodčí branku odvolali kvůli ruce Machuči. Udeřilo tak na opačné straně, když se střelou na zadní tyč prosadil Smejkal, který na jaře chytil parádní formu a trefil se už ve třetím zápase po sobě. „Konečně jsme prolomili smůlu a začaly nám tam padat góly. Víc si věříme a víc střílíme,“ podotkl 24letý fotbalista. Vlašim tak odvála z cesty třetího soupeře namočeného do bojů o záchranu a sama naopak šplhá tabulkou vzhůru a je šestá. Ačkoliv jí od předposledního Třince dělí šest bodů, tak už jenom pět ztrácí na třetí místo Karviné zaručující baráž.

Vlašim – Třinec 4:0 (3:0)

Branky: 7. Horský, 13. Suchan, 29. Rigo, 60. Smejkal. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Zaoral – Caletka, Pochylý. Diváci: 325.

Vlašim: Vágner – Vala, Vilotić, Halinský (70. Nogha), Horský – Smejkal (64. Šimeček), Onije, Křišťan, Suchan, Rigo (70. Janda) – Svoboda (83. Biegon).