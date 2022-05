Gólman Slezanů následně držel hosty ve hře o body. Ještě do přestávky vytěsnil bravurním zákrokem nad břevno pokus Svobody či Krišťana. Následně přežil i příležitosti Gninga a Broukala, jehož hlavička zamířila vedle. „Od první minuty jsme na ně chtěli vlítnout. xMěli jsme jasnou dominanci na míči. Škoda, že jsme nevyužili příležitosti, které jsme si vytvořili,“ litoval Tomáš Rigo. Na druhé straně byl Vágner po celý první poločas bez práce. Pouze jednou musel k zemi, střela k tyči ho však pouze zahřála, nikoliv prověřila.

Po změně stran ale zkraje druhého poločasu zmizel z vlašimských kopaček gólový apetit. Pouze Suchan si vytvořil šanci, toho ale Hasalík vychytal. Až když se blížila hodina hry, tak zápas znovu dostal dynamiku z prvního poločasu. Brankář Třince totiž stáhnul k zemi Gninga a kopala se penalta, kterou mordou pod břevno proměnil Rigo a Vlašim získala uklidňující náskok. „Určitě nám pomohla, abychom prolomili střeleckou krizi, kterou jsme měli v první půli,“ mínil exekutor pokutového kopu.

Slezanům se však podařilo zdramatizovat utkání. Kania využil chyby v rozehrávce a sám před Vágnerem snížil střelou ke vzdálenější tyči. „Propadli jsme tam ve dvou soubojích,“ popsal celou situaci vlašimský teenager, který byl v modrobílém dresu byl při chuti. Nejprve sám našel centrem Juráska, který ale pouze nasměroval svou hlavičku do Hasalíka. O chvíli později se 19letý útočník prosadil v zápase podruhé, když střelou k tyči překonal brankáře Třince podruhé.

„O poločase jsme si řekli, že musíme být klidnější v zakončení, protože šancí bylo hodně. Jsem rád, že jsme měli lepší koncovku a dotáhli jsme utkání do vítězného konce,“ ulevil si hrdina pátečního duelu. Gólový účet završil v nastavení Toula, jenž šel do souboje s obráncem a vyhrál ho. Následně se míč dokutálel do branky a dvacetiletý fotbalista mohl slavit první branku ve druhé nejvyšší soutěži.

Vlašim – Třinec 4:1 (1:0)

Branky: 59. (p) a 72. Rigo, 16. Suchan, 90+2. Toula – 64. Kania. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Nehasil – Hrabovský, Leška. Diváci: 498.

Vlašim: Vágner – Icha, Breda, Broukal, Svoboda – Jurásek (85. Lehoczki), Suchan, Křišťan (78. Krunert), Zinhasović (85. Toula), Rigo (78. Solomon) – Gning (67. Zlatohlávek).