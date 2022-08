„Chtěli jsme nastoupit do zápasu aktivně a věděli, že nám přišli hráči z áčka, které jsme museli v druhé půli střídat. Takže jsme měli v úmyslu co nejrychleji rozhodnout. Samozřejmě jsme dali gól, ale nepovedlo se nám to rozhodnout,“ komentoval trenér Sparty Michal Horňák.

Utkání nabídlo spoustu šancí na obou stranách, ale na Žižkově byl k vidění kromě gólů i festival zahozených příležitosti. V rudém dresu mohl skórovat dvakrát Fortelný či Minčev, který běžel sám na Vágnera, ale jeho lob skončil vedle.

Musíme se z toho vyhrabat společně, říká střelec teenager Langhamer

Vlašim ve druhém poločase zjednodušila hru a na trávníku hrála se třemi útočníky. Snížení však přišlo z kopačky Suchana. „Je to takové nemastné, neslané a teď je to o to smutnější, že máme osm tutových šancí a dáme jeden gól. To je hrozně málo,“ naříkal vlašimský záložník, který se staral o ofenzivu hostů. Sparťanský brankář vychytal i jeho další šancí přibližně po hodině hry a inkasoval až v závěru, kdy ho Suchan propálil nekompromisní akci po pěkné individuální akci.

„Za stavu 2:0 se mi nelíbila pasivita do defenzivy. Byla tam velká nervozita a ti kluci nejsou ještě tak vyspělí, aby si poradili v takové hře,“ řekl Horňák. Nicméně si mohl ulevit, protože dvě minuty před koncem rozhodl o výhře domácích Holoubek. „V závěru jsme otevřeli obranu a oni nás z jednoho brejku potrestali. Pořád si říkáme, že musíme být produktivní, ale nejde nám to,“ smutnil Suchan.

Černá série pokračuje. Vlašim i přes vedení ztratila duel s Líšní

„Rozhodně důležitá výhra v tom smyslu, že jsme potřebovali bodovat. Dostávali jsme se pod psychický tlak a myslím si, že mladí kluci zatím nejsou tolik připraveni. Pro nás je to velmi důležité vypracované vítězství,“ shrnul Horňák.

Sparta Praha B – Vlašim 3:1 (1:0)

Branky: 7. Novotný, 60. Minčev, 89. Holoubek – 81. Suchan. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Opočenský – Vlček, Leška. Diváci: 508.

Sparta Praha B: Heča – Váňa, Panák (65. Jonáš), Vitík (65. Večerka), Suchomel (78. Schánělec) – Vydra – Pudhorocký, Fortelný (46. Holoubek) – O. Novotný (46. Goljan), Drchal, Minčev.

Vlašim: Vágner – Breda (46. Halinský), Lehoczki, Kulhánek, Hošek – Rigo (65. Langhamer), Folprecht (72. Toula), Zinhasović (46. Horský), Suchan, Smejkal (65. Ugwu) – Svoboda.