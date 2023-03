Zase dole. Pro hlavu těžké, říká Vilotić. S Halinským obnovil souhru z Příbrami

Jako první se trefil mladý Brazilec, který zužitkoval Halinského přihrávku do vápna a křižnou přízemní střelou ke vzdálenější tyči otevřel skóre. O čtvrt hodiny později na něj navázal Biegon, který šel sám na gólmana a pokusem mezi nohy zvýšil na 2:0. Na Zbuzanech bylo vidět, že se chtějí Vlašimi vyrovnat alespoň v nasazení, povedlo se jim ale pouze přiblížit. V závěru poločasu dostali hosté k dispozici penaltu, ze které snížil Jakab.

Pro Vlašim se jednalo o druhý zápas v řadě, kdy se v závěru úvodní půle dopustila pokutového kopu a nechala soupeře vrátit do zápasu. „Je to k zamyšlení. Musíme hrát do poslední minuty. Podobné věci by nás mohly v lize mrzet,“ dumal záložník Jakub Křišťan. Dvacetiletý navrátilec domácích se na hřiště dostal po přestávce a podařilo se mu skórovat, když v 62. minutě vrátil přesnou střelou domácím dvoubrankové vedení.

Vlašim tak přidala čtvrtou výhru v řadě v rámci zimní přípravy, k tomu uhrála dvě remízy. „Každý zápas se zkouší nově věci a vazby mezi hráči. I teď jsme jich měli pár na zkoušku, kteří se chtěli ukázat k vidění,“ uvedl mladý záložník. Středočeši se nachází v závěru přípravy, poprvé si ale střihli tzv. anglický týden, kdy sehráli utkání uprostřed týdne. „Zápasu navíc předcházel náročný den s dvoufázovým tréninkem,“ podotkl Křišťan. Generálku mají svěřenci Martina Hyského naplánovanou na sobotu, kdy se představí v Jihlavě.

Vlašim – Zbuzany 3:1 (2:1)

Branky: 15. Vinicius, 30. Biegon, 62. Křišťan – 42. Jakab (p)

Sestavy: Vlašim: Kolář – Vala (46. Diao), Halinský (46. Vilotič), Nogha, Beránek – Smejkal (46. Rigo), Horský (60. Rigo), Šimeček (60. John), Musil (46. Křišťan) – Biegon (60. Suchan), Vinicius (60. Svoboda).

