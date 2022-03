Když jsme se spolu bavili zkraje února, tak jste říkal, že jste ve Vlašimi našel klid. O který se jedná? O ten fotbalový (směje se). Ten nejlepší. Sedl jsem si s hráči. Na hřišti nám to šlape. Všechno zapadlo tak, jak mělo, což jsem konečně potřeboval a snad je to i trošku vidět.

Dá se říct, že už jste tedy fotbalově dospěl a vyzrál?

Asi ano. Mám už něco za sebou. V týmu patřím k těm zkušenějším. Dozrál jsem, nejsem už zbrklý a vím, co a jak udělat. Vše je dáno i herním stylem, kterým se chceme prezentovat. Je fotbalový a sedí mi a vše konečně zapadlo.

Čtyři zápasy, čtyři góly. Projevuje se klid nejvíce v zakončení?

Asi jo. Celé se to odráží na tom, že góly dávám. Hlavně se jedná o klid při hře, který jsem si vštípil a že nám to jde, jako týmu. Z toho pak může vzejít, že se bude dařit i jednotlivci. Naštěstí branky střílím. Důležitější jsou ale tři body.

Která ze čtyř tref byla nejdůležitější?

Každá byla svým způsobem důležitá. První sice nic neřešila, protože jsem snižoval na 2:4. S Táborskem jsme vyhráli o gól, takže asi ta. Nechci jí stavět nějak výš. Ze všechny jsem rád, že pomáhám týmu.

Když bychom to měli vzít podle týmu, tak to bude asi trefa podle Líšni, protože proti ní jste uhráli nejdůležitější tři body na jaře zatím …

Jo určitě. Věděli jsme jak je na tom a jak jsme na tom my. Hrál se zápas sousedů v tabulce a o šest bodů. Takže jsme rádi, že jsme ho zvládli. Asi to byl nejdůležitější gól, ale že jsme takhle podstatné utkání zvládli, nám dodalo sebevědomí, že se každý dá porazit, což je pravda ve druhé lize. Jsme rádi, že jsme se dostali před Líšeň, i když teď vyhrála a jsme s ní na stejné úrovní. Jsme teď blíž ke splnění cíle.

Vlašim disponuje v letošní sezoně nejlepším útokem. Čím si vysvětlujete takhle vysokou produktivitu?

Máme hodně útočných typů. Cpeme se do zakončení, chceme dávat góly. Všem nám je bližší, když zápas skončí 5:3 než 1:0. Každý chce střílet branky a všichni jsme hladoví. Svědčí nám, že máme v týmu hodně mladých kluků, který se chtějí prosazovat a posouvat se výš. Tímto prostě je.

Nyní ale přichází reprezentační pauza. Nebude pro vás trošku na škodu?

Těžko říct. Trošku si odpočineme. Na druhou stranu budeme mít program poté nahuštěný. Má to něco pro i proti. Nemyslím si, že by nám pauza měla nějak uškodit. Odpočineme si, potrénujeme a nastartujeme se do zbytku jara. Doufám, že to půjde stejně jako doteď.

Po reprezentační přestávce vás čeká opravdu nahuštěný program a v dubnu odehrajete i tři vložená středeční kola. Jak udržet konzistentní produktivitu dál?

Bude to o tom postupovat zápas od zápasu. Dobře regenerovat. Snažit se navázat na aktuální výkonnost, když si jí z posledních tří zápasů udržíme, tak můžeme porazit kohokoliv a nemusíme se nikoho bát.