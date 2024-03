Hodně blízko byli fotbalisté Vlašimi, aby si na jaře připsali první tříbodový zisk ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Na půdě vedoucího Vyškova ještě v 89. minutě vedli 2:0, nakonec se ale museli spokojit s remízou 2:2. O výhru je dvěma góly v závěru připravil domácí Francouz Amidou Diallo.

Remízu 2:2 s Vlašimí zařídil Vyškovu Amidou Diallo. | Foto: Michal Málek

„Závěr jsme si měli pohlídat líp. Po rohu jsme měli dohrát propadlý míč. Nemělo by se nám stávat, že nám míč ve vápně takhle náhodně propadne. Měli jsme být u hráčů blíž,“ komentoval po zápase asistent trenéra Vlašimi Dušan Binder. Hosté ještě v 89. minutě vedli 2:0, ale nakonec se museli spokojit s remízou.

Vlašim přitom předvedla na půdě lídra solidní výkon a hlavně zlepšení oproti duelu s Varnsdorfem. Ve Vyškově sice musela přežít velkou šanci domácích, se kterou si poradil uzdravený Vágner. Na opačné straně hřiště zažil vykoupení Štěpán Beran. Minulý týden poslal penaltu do břevna, teď si vystavil odpustek, když dokázal dostat míč do branky po standardní situaci.

Druhý poločas pak začal podobně jako první, ale možností skórovat měli domácí už dost. Pár centimetrů nebo i toho pověstného štěstíčka chybělo Raimondsu Krollisovi, Fahadu Bayovi, Issa Fomba nevyužil slibnou standardku, Golden Mafwenta napálil do nohy blokujícího Kareema. Spálené šance ale opět jakoby domácím vzaly tu správnou fotbalovou šťávu.

Po deseti minutách se karta zase začala obracet. Na šanci výborného Bartosze Pikula ještě odpověděl dělovkou pod břevno Diallo a Vágner měl dost práce, aby ji vystrčil nad branku. Ale to už si hosté zase začínali hlídat pozice. A když v 68. minutě zakončil gólem další standardku hlavičkou Peter Kareem, považovali mnozí zápas rozhodnutý. Mohl být, protože gólovou hlavičku Dialla zase bravurně vyrazil skvělý Vágner.

Závěr zápasu pak ale vše změnil. Domácí nesložili zbraně, pomohlo jim i střídání a Amidou Diallo korunoval velký závěrečný nápor dvěma trefami z pozice uvnitř velkého vápna na konečných 2:2.

„Kdybychom před zápasem měli brát bod, tak pro nás by byl málo. Po zápase musím říct, že jeden nás skoro vítězství. Za stavu 0:2 to byla těžká situace, nicméně nám už v průběhu utkání začali pomáhat střídající hráči. Hra začala být trochu živější, rozhýbali to tempo utkání a de facto si zatím výsledkem šli. A víceméně jsme za to byli odměněni. Líbilo se mi to, že za stavu 2:2 jsme pořád šli za vítězstvím, což si myslím, že je správné nastavení. My si těch posledních šest sedm minut musíme uchovat hluboko v sobě a navázat na ně v dalších utkáních,“ kvitoval domácí kouč.

„Vyškov hrál hodně dobře. Jestli si zasloužil remízu či dát vyrovnávací gól …. Těžko říct. Musíme se odrazit od těch věcí, které jsme dělali dobře a lépe se koncentrovat na závěr zápasu. Nestalo se poprvé, co jsme ztratili zápas na konci,“ podotkl Binder.

Nakonec přes ztrátu dvou bodů hledal po duelu s lídrem pozitiva. „Spíš bych pochválil náš výkon. Devadesát minut jme hráli velmi slušný fotbal s kvalitním soupeřem. Oba týmy chtěly hrát. Zápas musel diváky bavit. Podali jsme slušný výkon a od toho bychom se měli odrazit,“ uzavřel vlašimský kouč.

Vyškov – Vlašim 2:2 (0:1)

Branky: 89. a 90+2. Diallo – 22. Beran, 68. Kareem. Rozhodčí: Vokoun – Cichra, Kotalík. ŽK: Delferriere, Sylla, Krollis, Bayo – Beran. Diváků: 787.

Vyškov: Stejskal – Ilko, Sylla, Němeček, Aberkane (69. Nghabo) – Diallo, Delferriere (62. Krška), Mafwenta, Fomba (62. Schön) – Krollis, Bayo (82. A. Svoboda).

Vlašim: Vágner – Kareem, Breda, Kulhánek, Kurka – Pikul (87. Musil), Nogha, Planka (87. Onije), Beran (73. Lacík) – Vachoušek (64. Kneifel) – Osuagwu.