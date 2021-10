Naopak fotbalisté Vlašimi z devíti zápasů vyhráli hned pět a jednou remizovali. V tabulce ligy jsou na šesté pozici. Po sérii dvou porážek dokázali v posledním zápase vyhrát nad Spartou Praha B 3:2. Předtím ale Vlašim čtyřikrát v řadě prohrála, a tak by ráda nyní sérii úspěšných zápasů prodloužila.

Příbram v minulé sezoně sestoupila z české nejvyšší soutěže, ale tento ročník se klubu ze středních Čech nedaří podle představ. Příbram z úvodních devíti zápasů pouze dvakrát vyhrála a dvakrát remizovala. Z pěti zápasů odešel tým jako poražený. V tabulce ligy je aktuálně tento tým na čtrnácté, první nesestupové, pozici. „Musíme zlepšit hru v defenzivě a přechod do útoku, sdělil jasné plány před nedělním zápasem trenér Příbrami.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.