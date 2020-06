To není dobrá zpráva! Čtvrteční duel FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi Třincem a Vlašimí byl odložen kvůli pozitivnímu testu na koronavirus u člena rodiny jednoho z hráčů domácího týmu. Náhradní termín utkání se bude odvíjet od výsledků testů v třinecké kabině, které proběhnou ještě ve čtvrtek 18. června. Informoval o tom vlašimský klub na svém oficiálním webu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Pokud budou následující testy u hráčů Třince negativní, mělo by se podle dostupných informací hrát v pátek 19. června. Výkop zápasu by byl opět v 17 hodin. V opačném případě by došlo k přeložení střetnutí na jiný (neurčitý) termín.