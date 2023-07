Jak budete hodnotit duel s Teplicemi? Výsledek je pro mě zklamáním. Rozdělil bych zápas na dvě části. Ta první je do vyloučení, kdy jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem. Samozřejmě, že jsme měli nějaké problémy v některých činnostech; byl to pro nás hodně náročný zápas, Teplice jsou velmi dobře organizované a fyzicky vyspělé mužstvo. Pro naše mladé hráče to byla velká škola. Do vyloučení jsem ale spokojený. Měli jsme ve druhé půli víc příležitostí než Teplice, mohli jsme gólů přidat víc. Pak ale přišla desetiminutovka, vyloučený Biegon nezvládl tu situaci, to budeme muset vyřešit… Měli jsme to dohrát lépe, třeba trošku zjednodušit. Každopádně zápas splnil účel, viděli jsme co jsme potřebovali, máme na zkoušené hráče víc poznatků. Celkově tam byly velmi dobré individuální výkony některých hráčů.

Koho budete chválit?

Dostála, Singateha, Jirku Kulhánka. Asi tahle trojice. Ale byl tam víc hráčů, kteří hráli dobře.

Odehráli jste třetí zápas proti prvoligovému týmu. Sice jste prohráli, ale opět jste byli velmi vyrovnaným soupeřem. Je to dáno tím, že celky z první ligy jsou v jiné části přípravy než vy?

Ne, nejsme v jiné fázi přípravy než oni, první liga začíná stejně jako druhá liga. Všechny týmy začaly přípravu stejně jako my, všichni jsme 14 dnů v přípravě. Každý ale trénuje trošku jinak. Je jasné, že ligová mužstva mají větší kádry, více možností; každý soupeř prakticky otočil o půli sestavu. V tom je to jiné. Jsem rád, že zápasy zvládáme velmi dobře. Jsou to pro nás těžké zápasy s kvalitními soupeři. Ještě máme dva zápasy do konce přípravného období, důležité ale je, jak budeme vypadat v prvním kole v Brně.

Jak teď trénujete? Ještě absolvujte tréninky zaměřené na rozvoj fyzických sil?

Já mám skvělého kondičního trenéra, který řídí celou přípravu. Neabsolvujeme žádné běhy mimo hřiště, pořád jsme na hřišti. Věnujeme se technicko-taktickým věcem, protože ta příprava je krátká. Co se týče fyzické kondice, tak tu nabíráme na hřišti; samozřejmě máme sílu, posilovnu. Podle mě to máme na velmi dobré úrovni. Ale není to tak, že bychom teď hráče chtěli nabušit. Máme jinou filozofii. Spíš začínáme zvolený mikrocyklus, přidáváme postupně. Chceme se tréninkově dostat mnohem výše za čtyři týdny, není to o tom, že budeme 14 dnů třikrát denně trénovat. Máme to postavené trošku jinak.

Váš kádr se opět změnil. A opět jsou v něm hodně šikovní zahraniční hráči. Budou mít z fleku na druhou ligu?

Ti, které máme už delší dobu - Raymond Roan Nogha, Chisom Onije, Solomon John - jsou už adaptovaní, prověření druhou ligou. Tihle Afričané podle mě i na první ligu a evropský fotbal. Je jen otázka času, kdy udělají krok dál. A teď přišel Singateh ze Slavii, ten má také obrovskou kvalitu. Je to typ hráče, který umí rozhodovat sám zápas. Tahle čtveřice je výborná, má velmi vysokou kvalitu a pomůže nám.. Máme tam i další kluky na zkoušku, u nich uvidíme, ještě nejsme rozhodnutí.