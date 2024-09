Bod z venku se většinou počítá jako plusový, ale trenér Vlašimi Aleš Majer nebyl po zápase spokojený. "Bohužel jsme si úplně nedokázali poradit se standardními situacemi domácích a já musím říct, že jsme odehráli asi nejhorší zápas od mého příchodu do Vlašimi. Nejsem s naším výkonem spokojen," nebral si servítky při hodnocení na klubovém webu.

Jeho svěřenci se v závěru první půle dostali do vedení po trefě Šuberta ze 40. minuty, ale ještě před odchodem do šaten srovnal Beneš. Když se pak v 85. prosadil domácí Araujo-Wilson, nevypadalo to s vlašimskými nadějemi na bod příliš růžově, ale v páté minutě nastavení se parádní střelou z trestného kopu postaral o vyrovnání Lehký.

"V prvním poločase jsme si sice dokázali vytvořit několik šancí a zápas mohli rozhodnout, ale cítil jsem, že ten výkon není úplně optimální. Bod ze zápasu bereme. V prvním poločase jsme sice byli lepším týmem, ale ve druhém poločase nás Jihlava přehrála a jsme rádi, že to Filip trefil parádně a vezeme si bod," dodal Aleš Majer.

Jihlava – Vlašim 2:1 (1:1)

Branky: 45+2. Beneš, 85. Araujo-Wilson - 40. Šubert, 90.+5. Lehký. Rozhodčí: Petřík - Ratajová, Kotalík. Žluté karty: Štětka, Beneš, Lacko, Čermák - Kareem, Musil, Majer (trenér), Jeřábek, Rosa. Diváků: 731.

Jihlava: Jágrik - Chytrý, Štětka, Beneš, Farka (87. Hošek) - Pešek, A. Čermák - Šancl, M. Lacko, Selnar (79. T. Franěk) - Křivánek (63. Araujo-Wilson).

Vlašim: Spilka - Kurka, Breda, Kulhánek, Kareem - Šubert (67. Záviška), Musil (87. Rosa), Onije, J. Jeřábek (87. Biegon) - Hodek, Lehký.