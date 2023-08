Duel dvou středočeských celků ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE vyzněl lépe pro Vlašim. Domácí celek poprvé v historii získal před vlastními fanoušky všechny tři body v duelu s Příbramí, když regionálního rivala porazil 3:1. Hostům naopak haprovala defenziva. Za poslední tři kola dostali už osm gólů. Zatímco svěřenci Martina Hyského poskočili na šesté místo, tak jejich soupeř se propadl až na jedenácté.

Vlašim slaví první výhru nad Příbramí ve druhé lize | Video: Deník/Ondřej Jícha

Klíčovými okamžiky utkání se staly začátky poločasů. V obou případech do nich vstoupila lépe Vlašim a vždy se jednalo o parádní trefy. Nejprve v deváté minutě zamířil do horního růžku Šubert, po změně stran pak na něj navázal krásným obstřelem Labík. „Dostal se do pozice, kdy z rohu vápna trefil šibenici. Že se trefil je jedna věc, druhá je, že bychom ho do té střely neměli pustit,“ přemítal nahlas příbramský záložník Jakub Nečas.

Hosté se dokázali otřepat z úvodní trefy a po dvaceti minutách začali mít mírně navrch, až se jim nakonec podařilo srovnat zásluhou Jahiće, který se prosadil hlavou stejně jako v duelu s Kroměříží, avšak tentokrát udeřil po rohu. Stejně jako proti Hanákům, tak i nyní jeho trefa nepřinesla Příbrami body.

Vlašim slaví první tři body. Poklad z Gambie se opět trefil

„Jeli jsme sem s tím, že chceme bodovat. Je potřeba, abychom už zabrali. Ze začátku jsme inkasovali první gól. Pak jsme se zvedli, podařilo se nám vyrovnat. Byl to docela slušný fotbal. V kabině jsme si něco řekli, jak chceme pokračovat. Bohužel jsme zase na začátku druhého poločasu inkasovali další gól, potom jsme dostali na 3:1 a bylo těžké něco se zápasem dělat,“ smutnil Nečas.

Vlašim krom dvou parádních tref spoléhá od začátku sezony na Gambijce Singhateha. Zápůjčka ze Slavie oplývá v úvodu ligového ročníku parádní formou a prosadila se i proti Příbrami, když po pěkné kombinace uspěla proti vyběhnutému Melicharovi. Zambijský kanonýr si tak připsal už pátý gól v šestém zápase.

Koleno drží, hlásí Breda a co páska? Je až druhý. Kabinu vede více hráčů

„Utkání rozhodně nebylo jednoduché. Doma jsme už potřebovali vyhrát a ne získat opět jenom bod. Nicméně jsme na hřišti bojovali jeden za jednoho a vyplatilo se. Hráli jsme jako tým a zápas dovedli k vítězství,“ řekl 19letý teenager, který je ve Vlašimi na hostování z Edenu. Vlašim tak poprvé v historii porazila na vlastní půdě Příbram v soutěžním utkání. Vítězství jí navíc posunulo na páté místo v tabulce s dvoubodovým odstupem na třetí Jihlavu. Příbram se naopak propadla na jedenáctou pozici.

Vlašim – Příbram 3:1 (1:1)

Branky: 9. Šubert, 52. Labík, 61. Singhateh – 30. Jahić. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Pechanec – Vodrážka, Šafránková. Diváci: 417

Vlašim: Vágner – Breda, Heppner, Kričfaluši, Labík, Nogha (46. F. Dostál), Onije, Singhateh (84. Janda), Šimeček (46. Biegon), Šmiga (90+3. Tavares), Šubert (79. Toula).

Příbram: Melichar – Anih (83. Nkwinga), Brabec, Dudl, Fišl (73. Čejka), Hušbauer, Jahić, Dav. Krch (64. Nsunzu), F. Matoušek (73. Jandera), Nečas, Vokřínek (83. Antwi).