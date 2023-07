Druhé kolo a opět remíza, tentokrát ale ztrátová. Fotbalisté Vlašimi opět uhráli v rámci FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nerozhodný výsledek. Po plichtě s Brnem 1:1 tentokrát skončil stejným výsledek i jejich domácí střetnutí s Chrudimí. Na kontě mají tak dva body a společně s východočeským celkem sousedí vedle sebe ve středu tabulky.

Vlašim na jaře Chrudim přejela, tentokrát se ale musela smířit s remízou 1:1. | Foto: Kristýna Janglová

Zatímco minulý týden po sympatickém výkonu v Brně si Vlašimští bod pochvalovali, tak tentokrát z něj byli hodně zklamaní. „Chrudim přijela bránit od první minuty. Pro nás se jedná jednoznačně o ztrátu, kterou budeme muset napravit ve středu ve Varndsorfu,“ posteskl si kapitán Jiří Kulhánek a už vzhlížel k dalšímu utkání, které se bude hrát už ve středu na severu Čech.

Středočeši byli po úvodním vystoupení hodně namlsaní a cennou remízu z jihomoravské metropole chtěli potvrdit ideálně domácím vítězstvím. Soupeř k tomu byl jeden z nejvhodnějších. Vždyť Chrudim odjížděla z Vlašimi vždy s prázdnou a průběh zápasu tomu nasvědčoval i tentokrát. Prakticky celý první poločas se hrálo na jednu bránu. Domácí z toho vytěžili jen vedoucí gól Solomona. Jinak nic. Ke konci prvního poločasu je navíc zachránil Vágner, když zázračně vytěsnil střelu Hufa z bezprostřední blízkosti.

Domácí premiéra. Vlašim přivítá Chrudim, kterou naposled vypráskala

Varování hostů sice domácí přestáli, nicméně po obrátce byla lepší Chrudim a mladý slávistický gólman ve službách Vlašimi se musel hodně činit. Hyského svěřenci byli polovinu druhého dějství pasivnější a z letargie je probudila až šance Šimečka. Mnohem vážnější důsledky mělo ale Singhatehovo přestřelení bráni v 75. minutě, protože hned z následného odkopu od branky hosté vyrovnali zásluhou ex-pardubického Hufa.

„Občas to tak bývá. Oni si řekli v kabině, že nemají co ztratit. Prohrávali 0:1, takže to zkusili s tím, že buď dostanou druhý, nebo vyrovnají, což se jím povedlo. My jsme šance na 2:0 nedali, což bylo osudové, protože kdybychom měli náskok o dva góly, tak si myslím, že bychom utkání dotáhli,“ mínil Kulhánek.

Výborný start! Vlašim veze bod z trávníku brněnské Zbrojovky

V závěru zápasu sice Vlašim měla lehce navíc, ale do žádné vyložené šance se nedostala a tak utkání skončilo remízou 1:1. „Chtěli jsme po jakžtakž dobrém výkonu potvrdit získaný bod z Brna doma s Chrudimí, což se nám ale nepovedlo,“ smutnil domácí lídr. Už ve středu ale budou mít Středočeši další možnost připsat si první vítězství v letošní sezoně druhé nejvyšší soutěže. Zajíždí na půdu Varnsdorfu.

Vlašim – Chrudim 1:1 (1:0)

Branky: 13. Solomon – 75. Huf. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Bělák – Pochylý, Mojžíš. Diváci: 528.

Vlašim: Vágner – Heppner (63. Breda), Kričfaluši, Labík, Kulhánek – Onije, Šimeček (69. Tavares), Šubert – Solomon (68. Šmiga) – Beran (63. Nogha), Singhateh (88. Biegon).

Chrudim: Floder – Borkovec (82. Kutík), Záviška, Kesner, Látal (82. Jurčenko) – Kosek, Langhamer (72. Hájek), Skwarczek, F. Novotný – Huf, Míka.