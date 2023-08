Na pátý pokus se konečně dočkali. Fotbalisté Vlašimi si v Prostějově připsali první výhru v letošní sezoně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, když se o jediný gól na Hané postaral gambijský talent a střelec Ebrima Singhateh. Zkraje sezony se trefil už počtvrté.

Vlašimští fotbalisté zvítězili v Prostějově 0:1. | Foto: Deník/David Kubatík

Po několika šancích vyprodukovaných na obou stranách šli po čtvrthodině do vedení hosté. Postaral se o to Gambijec Ebrima Singateh, který po rychlém protiútoku využil rozhozenosti domácí obrany a překonal i Vejmolu. „Jsme rádi, že mu to tam padá. V tréninku se maximálně soustředí na zakončení. S Prostějovem měl ale ještě nějaké šance navíc. Kdyby dal další dva góly, tak by výsledek ještě lepší. Budeme rádi, když se k němu přidají i ostatní,“ řekl asistent trenéra Dušan Binder.

Vlašim si vypracovala několik příležitostí před i po gólu, avšak ze všech se ujala jen ta jediná. „Bohužel jsme je nevyužili. I tak jsme rádi, že jsme měli dobrý vstup do utkání,“ podotkl vlašimský kouč. Vstřelená branka dodala hostům energii do žil a v dalším průběhu měli více ze hry. I přes trvající tlak si však nedokázali vytvořit odpovídající šanci, a tak se hra postupem času začala vyrovnávat.

Mladé pušky vystřílely Vlašimi postup. Biegon dal hattrick

„Do zápasu jsme měli dobrý vstup. Byli jsme aktivní a dobře jsme k soupeři přistupovali. Před prvním gólem jsme ale udělali chybu, kterou soupeř využil. Jinak jsme ale sehráli dobrý první poločas. Všechno nám ale kazily naše vlastní chyby vzadu," říkal po zápase zklamaný prostějovský kouč Michal Šmarda.

Po změně stran žádná zásadní změna ve hře obou celků nepřišla. Prostějovští, kteří v týdnu nastříleli v poháru úctyhodných 26 branek, se tlačili dopředu, avšak jejich útoky zmařily často individuální chyby. A tak i ve druhé půli byla střelecky aktivnější Vlašim, která si pohlídala těsné vedení a po čtyřech remízách se hosté mohli radovat z nejtěsnější možné výhry a zároveň i z prvních tří bodů v této sezoně.

Votice padly v generálce na I. A třídu v přestřelce s Vlašimí

„Druhý poločas se odvíjel velmi podobně jako ten první. Snažili jsme se být trpěliví a čekat na šanci. Těch jsme si ale dnes moc nevytvořili a navíc jsme si to zase kazili špatnými přihrávkami dozadu, z čehož měl nové šance soupeř. Do budoucna se tak musíme vyvarovat zbytečných chyb v obraně a začít být efektivnější v útoku. Vlašimi gratuluji k vítězství," dodal Michal Šmarda ještě na závěr.

„Měli jsme taktický záměr od začátku, že do nich budeme hrát vysoko, presovat je, nenechat je rozehrát. Věděli jsme, že budou hrát dlouhé míče na Malce a že si je posbíráme, následně hrát v přechodu do rychlých brejků, což se ním i podařilo. V koncovce jsme ale nebyli bohužel klidnější. Hráči nezakončili tak, jak chtěli, a dali jsme jen jednu branku. Zápas jsme ale zvládli dobře a Prostějov jsme nepustili do něčeho velkého,“ pochvaloval si Binder. Příští týden čeká Vlašim souboj se středočeským rivalem Příbramí.

Prostějov - Vlašim 0:1 (0:1)

Branka: 15. Singhateh. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Vokoun – Hádek, Ježek. Diváci: 590.

Prostějov: Vejmola – Elbel, Jaroň (86. Gábriš), Bolf (78. Slaměna), Macháček (61. Silný) – Schaffartzik, Habusta (78. Bartoš) – Zapletal – Bartolomeu, Malec, Moučka (61. Koudelka).

Vlašim: Vágner – Labík, Kričfaluši, Breda, Heppner (78. Biegon) – Onije, Šubert (66. Toula) – Šmiga (90. Dostál), Beran (46. Šimeček), Nogha – Singhateh.