Poslední utkání na půdě soupeře mají za sebou v podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY fotbalisté Vlašimi. Na hřišti favorizované Jihlavy se svěřencům Daniela Šmejkala nepodařilo překvapit a tým od bájné hory Blaník podlehl svému soupeři 1:4.

Jihlava potvrzovala lepší postavení v tabulce ofenzivní hrou už od samého začátku. V 7. minutě se do balonu opřel Tomáš Smejkal a jeho pokus zastavila až tyčka. O chvilku později se už domácí prosadili. Smejkal utekl Pilíkovi a centrem z pravé strany našel v pokutovém území zcela volného Zoubeleho a ten hlavou otevřel skóre. Domácí byli i nadále při chuti a Smejkala v další šanci dokázal vychytat Bačkovský.

Vlašim sice nebyla pod výrazným tlakem soupeře, ale hostujícímu celku vázla kombinace a chyběla větší odvaha v zakončení. Přišel tak druhý trest, kdy opět přišel centr z prav strany a nabíhající Smejkal jej dokázal dostat do sítě. Odpovědět mohl hostující Fotr, který dostal dobrý míč za obranu, ale hostující forvard chtěl akci vylepšit přihrávkou na nabíhajícího spoluhráče, který však nedokázal zakončit přesně. Do kabin tak odcházeli spokojenější domácí hráči.

Vlašim herně za svým soupeřem výrazně nezaostávala mohla to vyjádřit i gólově, ale Blechovi v dobré pozici utekl míč. Následovala tedy další rychlá a smrtící akce Vysočiny. Přesný centr do vápna tentokrát zasáhl Tlustý a bylo to o tři branky. Vykřesat naději pro hráče Vlašimi mohl Petr Plachý, ale jeho ránu zastavila tyč.

Nakonec se hosté přeci jen dočkali, když zodpovědnost na sebe vzal Ladislav Janda a svou akce zakončil parádní střelou. Vypadalo to, že hosté ještě mohou zápas zdramatizovat, ale pak přišel smolný gól po rohovém kopu z kopaček Tomáše Smejkala, jehož rána nešťastně prošla za záda Bačkovského.

Jihlava – Vlašim 4:1 (2:0)

Branky: 22. a 76. Smejkal, 14. Zoubele, 53. Tlustý – 74. Janda. Rozhodčí: Berka. ŽK: Lacko – Pilík. Diváci: 1029.

Jihlava: Vejmola – Mikuš, Tlustý, Vedral, Javůrek (85. T. Svoboda) – Vaculík, Lacko – Zoubele, Fortelný, Smejkal (81. Koubek) – Jakub Rezek (71. F. Novotný).

Vlašim: Bačkovský – Mil. Kadlec, J. Štochl, Broukal, P. Pilík (46. V. Svoboda) – Janda, P. Breda, Januška, Blecha (59. Průcha) – P. Plachý, Fotr (63. A. Jakubov).

JIŘÍ PAÝR